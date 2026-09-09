باشگاه خبرنگاران جوان – آیین بهرهبرداری از ۲ هزار و ۲۳۳ واحد مسکونی گیلان با اعتبار بیش از ۳ همت امروز (چهارشنبه ۱۸ شهریور ماه) با حضور جمعی از مسئولان و مردم در بندر انزلی برگزار شد. از این واحدهای مسکونی، ۲ هزار و ۱۹۷ واحد مسکن روستایی در قالب طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان افتتاح شد که برای اجرای آن سه هزار و ۷۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.
همچنین ۳۶ واحد مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن بندر انزلی با میزان اعتبار ۹۰ میلیارد تومان در این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
سید مهدی هدایت، معاون مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در حاشیه این مراسم از پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی قرضالحسنه به دهکهای یک تا ۴ در طرح نهضت ملی مسکن رشت خبر داد و گفت: بخشی از واحدهای این طرح تا ۲ ماه آینده و بخش دیگری تا خرداد سال آینده تکمیل و به متقاضیان تحویل داده میشود. او افزود: در طرح نهضت ملی مسکن رشت که یکی از طرحهای مهم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور است، متعهد شدیم از محل ظرفیتهای این بنیاد، تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی قرضالحسنه به دهکهای یک تا چهار پرداخت کنیم.
معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تصریح کرد: همچنین متعهد شدیم بخشی از این طرحها را تا ۲ ماه آینده و بخش دیگری را تا خرداد سال آینده تکمیل کنیم و طرحهایی را که در تعهد بنیاد مسکن قرار دارد، به متقاضیانی که تاکنون در انتظار بودهاند، تحویل دهیم. هدایت همچنین با اشاره به مصوبات شورای مسکن گیلان گفت: مصوبات بسیار خوبی در شورای مسکن به تصویب رسید و مقرر شد با استفاده از ظرفیتهای قانون جهش تولید مسکن و مصوبات شورای مسکن، بخشی از مطالبات پیمانکاران توسط سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت شود تا روند تکمیل طرحها شتاب بگیرد.
او در ادامه درباره برنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای تکمیل طرحهای نهضت ملی مسکن در کشور اظهار داشت: بنیاد مسکن در بخشی از این طرحها در مرحله اجرا قرار دارد و تلاش میکنیم ۱۸ هزار واحد مسکونی را در دهه فجر و مابقی واحدها را نیز سال آینده، به جز طرحهای ۲۰ درصدی بنیاد مسکن، تکمیل و به متقاضیان تحویل دهیم.
منبع: صداوسیما