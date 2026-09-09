باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس با عملیات‌های متعدد و هدفمند و برخورد با جرائم و متخلفان، امنیت را در شهرستان‌های استان برقرار کرده است.

کشف لاستیک‌های قاچاق در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از توقیف یک دستگاه کامیون حامل لاستیک‌های قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد اظهار کرد: در جهت اجرای طرح برخورد با قاچاق، ماموران پلیس آگاهی فیروزآباد هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران با هماهنگی قضایی موفق شدند در بازرسی از این خودرو ۵۸ عدد لاستیک خارجی قاچاق را کشف کنند.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با بیان اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش لاستیک‌های مکشوفه ۳۸ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف دستکش‌های خارجی قاچاق در مهر

فرمانده انتظامی شهرستان مهر از توقیف سواری سمند و کشف انواع دستکش خارجی خبر داد.

سرهنگ نصراله دهقان فرمانده انتظامی شهرستان مهر اظهار کرد: ماموران پاسگاه انتظامی گله‌دار این فرماندهی هنگام گشت‌زنی در یکی از محور‌های مواصلاتی به یک سواری سمند مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بررسی ماموران از این خودرو، ۵ هزار و ۶۴۰ جفت انواع دستکش قاچاق و بدون مجوز گمرکی کشف شد.

فرمانده انتظامی مهر با اشاره به اینکه ارزش اموال کشف شده ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: راننده با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف گوسفندان بدون مجوز در کوه‌چنار

فرمانده انتظامی کوه‌چنار از توقیف گوسفندان بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مصطفی احسانی فرمانده انتظامی کوه‌چنار بیان کرد: در اجرای طرح تشدید مارزه با قاچاق کالا، ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او ادامه داد: ماموران در بارزرسی از خودرو مذکور ۲۲ راس گوسفند زنده بدون هرگونه مجوز بهداشتی و غیرمجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی کوه‌چنار با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۸۵ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

پایان سرقت‌های سریالی در داراب

فرمانده انتظامی داراب از دستگیری ۲ سارق و کشف ۱۰ فقره سرقت درون خودرو در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت لوازم و محتویات درون خودرو در نقاط مختلف شهرستان، بررسی موضوع جهت شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

او تصریح کرد: ماموران کلانتری ۱۲ برق با انجام اقدامات پلیسی و گشت زنی‌های هدفمند، موفق شدند در این خصوص ۲ نفر سارق را شناسایی و در مخفیگاهشان دستگیر و مقادیری اموال مسروقه نیز کشف کنند.

فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه متهمان در بازجویی اولیه به ۱۰ فقره سرقت درون خودرو اقرار کرده و پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شدند، خطاب به شهروندان گفت: به منظور پیشگیری از سرقت نسبت به رعایت توصیه‌های پلیسی حساس بوده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را سریعا از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.

کشف سکه‌های تاریخی در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری یک قاچاقچی و کشف ۱۴۹ قطعه سکه تاریخی خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز، اظهار کرد: در جهت اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با قاچاق کالا و ارز، مأموران کلانتری ۱۵ قصرالدشت هنگام گشت‌زنی در حوزه استخفاظی، به یک سواری زانتیا مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او بیان کرد: ماموران در بازرسی از خودرو زانیتا ۱۴۹ قطعه سکه تاریخی قاچاق و بدون مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد، از شهروندان درخواست کرد هرگونه اخبار در این زمینه را بلافاصله به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

دستگیری دندانپزشک قلابی در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از دستگیری دندانپزشک قلابی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت اظهار کرد: در پی گزارشی مبنی بر فعالیت غیرقانونی یک دندانپزشک قلابی در یکی از روستا‌های این شهرستان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پاسگاه انتظامی ابرج قرار گرفت.

او افزود: ماموران پاسگاه انتظامی ابرج با انجام تحقیقات میدانی مردی سودجو که اقدام به ارائه خدمات غیرمجاز دندانپزشکی می‌کرد، شناسایی و به همراه نماینده شبکه بهداشت و درمان شهرستان وارد عمل شدند و این فرد متخلف را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی مرودشت تصریح کرد: در بازرسی از محل فعالیت این متخلف، تعدادی دارو‌های بی حسی و ادوات و تجهیزات داندانپزشکی کشف شد.

سرهنگ مردانی گفت: متهم به اتهام مداخله در امور پزشکی پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

این مقام انتظامی از شهروندان خواست برای دریافت هرگونه خدمات درمانی تنها به مراکز و پزشکان مورد تایید وزارت بهداشت مراجعه کنند و در صورت مشاهده فعالیت‌های مشابه آن را سریعا از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

منبع: پلیس فارس