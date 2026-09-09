باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پی به غنیمت گرفته شدن یک فروند زیردریایی هدایتپذیر پیشرفته آمریکا توسط رزمندگان دلیر نیروی دریایی سپاه و همچنین با اشاره به سبقه فوقالعاده نخبگان جوان صنعت دفاعی در جهشهای چشمگیر پس از دستیابی به فناوریهای غنیمتی، در صفحه شخصی خود نوشت:
«اوایل دهه نود، ایران «RQ-۱۷۰» را تصاحب کرد و کمتر از یک دهه بعد، به قدرتی اصلی در عرصه پهپادی جهان تبدیل شد.
حالا یک زهپاد آمریکایی میتواند به فرصتی برای جهشی تازه در سامانههای خود مختار تبدیل شود. ترامپ کاش پیش از اخراج ژنرالهای باتجربه پنتاگون، از آنان میپرسید طرف حسابش کیست.»