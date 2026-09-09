باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در حاشیه افتتاح نمایشگاه آثار تصویری جنگ رمضان با اشاره به اهمیت ثبت و نگهداری اسناد این دوره اظهار کرد: ثبت و ضبط آثار جنگ رمضان و دفاع مقدس یکی از ضروریاتی است که باید هم در زمان وقوع حوادث و هم پس از آن دنبال شود تا این آثار به‌خوبی حفظ، منتشر و بازگو شوند.

وی افزود: اقدامی که در این زمینه از سوی یکی از مناطق شهرداری تهران انجام شده، ارزشمند است و شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که یک منطقه شهرداری چنین کاری را انجام دهد، اما دوستان در این زمینه اقدام کردند.

چمران ادامه داد: شهرداری تهران، آتش‌نشانی و امدادگران از نخستین مجموعه‌هایی بودند که در نقاط آسیب‌دیده و بمباران‌شده حضور پیدا کردند، بنابراین لازم است این اقدامات ثبت و مستندسازی شود. البته سایر نهاد‌های فرهنگی و دستگاه‌های کشور نیز باید با اقدامات گسترده‌تر، اسناد ماندگاری از جنگ ایجاد کنند.

رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: این آثار نه‌تنها برای نسل امروز و مردم دنیا، بلکه برای نسل‌های آینده نیز می‌تواند به عنوان تاریخ گویا و شاهدی از حوادثی که بر کشور گذشته، مورد استفاده قرار گیرد.

وی درباره ۳۱ اثر ارائه‌شده در نمایشگاه و انتخاب اثر برتر نیز گفت: آثار عموماً ارزشمند و خوب بودند و هر کدام از یک جهت و ویژگی خاص می‌توانست مورد توجه قرار گیرد، اما داوری آثار انجام شده و بهتر است درباره انتخاب آثار، داوران اظهارنظر کنند.

چمران در ادامه درباره آخرین وضعیت ایمن‌سازی ساختمان‌هایی که اخطار گرفته‌اند، اظهار کرد: ساختمان‌های ناایمن شامل مراکز تجاری، بیمارستان‌ها و ساختمان‌های مختلف هستند، اما به طور کلی رضایت واقعی از روند ایمن‌سازی نداریم.

وی افزود: انتظار داشتیم اقدامات مربوط به ایمن‌سازی، تعمیر و مرمت ساختمان‌ها و همچنین اجرای احکام صادرشده با سرعت بیشتری انجام شود. اگر با همین سرعت پیش برویم، ساختمان‌های ناایمن دیگری نیز به این مجموعه اضافه خواهند شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: باید هرچه سریع‌تر وضعیت این ساختمان‌ها ساماندهی شود، چراکه در صورت وقوع حوادثی مانند آتش‌سوزی یا زلزله، ساختمان‌های ناایمن می‌توانند آسیب‌های بیشتری ایجاد کنند و نمونه‌هایی از این حوادث را نیز شاهد بوده‌ایم.

چمران درباره همکاری مالکان ساختمان‌های ناایمن نیز گفت: برخی مالکان همکاری می‌کنند، اما در مواردی نیز صاحبان املاک باید تحت حکم و فشار قانونی قرار بگیرند. امیدواریم مالکان به صورت خودجوش برای ایمن‌سازی اقدام کنند، اما در حال حاضر با احکام دادستانی، حضور دستگاه قضایی و سایر اقدامات قانونی، روند ایمن‌سازی برخی ساختمان‌ها در حال انجام است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد سایر مالکان نیز هرچه سریع‌تر نسبت به ایمن‌سازی ساختمان‌های خود اقدام کنند.