فرماندار بابل از خسارت به بیش از ۱۳۰ منزل و واحد تولیدی بر اثر بارش اخیر در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - میرتبار فرماندار بابل با بیان اینکه تمامی عوامل قبل از شروع بارشها در آمادگی کامل به سر میبردند، گفت: به واسطه هشدارهای اخیر در مورد ورود سامانههای بارشی سیلآسا در ایامی که گذشت، فرمانداری و تمامی دستگاههای مربوطه از جمله شهرداری، هلال احمر، ادارات برق و گاز و مخابرات و دیگر دستگاههای مرتبط در آماده باش کامل قرار داشتند.
او افزود: از ساعات ۳ بامداد ۱۷ شهریور که بارشها کمی شدت گرفت به سرعت عوامل شهرداری جهت کنترل آبهای سطحی وارد عمل شدند که تا ۸ صبح که فعالیتها آغاز میگردید وضعیت تحت کنترل و بدون هیچ گرهای در جریان بود.
میرتبار افزود: با وجود تمهیدات انجام شده و عملکرد اعضای مدیریت بحران شهرستان ولی متاسفانه تعداد ۱۳۱ منزل مسکونی بصورت قابل جبران و ۴ کارخونه شالیکوبی بر اثر بارش شدید باران اخیر دچار خسارت گردیدند که بیش از ۲ همت (۲۰۰ میلیارد تومان) ارزش ریالی این خسارات برآورد گردیده است.
فرماندار بابل با تاکید بر پیگیری خسارات از سوی مالکین منازل و کسب و کارها، گفت: افرادی که دچار خسارت شدند میتوانند به نهادهای مرتبط مانند جهاد کشاورزی یا حتی اداره بحران فرمانداری مراجعه کنند.