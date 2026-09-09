فرماندار بابل از خسارت به بیش از ۱۳۰ منزل و واحد تولیدی بر اثر بارش اخیر در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - میرتبار فرماندار بابل با بیان اینکه تمامی عوامل قبل از شروع بارش‌ها در آمادگی کامل به سر می‌بردند، گفت: به واسطه هشدار‌های اخیر در مورد ورود سامانه‌های بارشی سیل‌آسا در ایامی که گذشت، فرمانداری و تمامی دستگاه‌های مربوطه از جمله شهرداری، هلال احمر، ادارات برق و گاز و مخابرات و دیگر دستگاه‌های مرتبط در آماده باش کامل قرار داشتند.

او افزود: از ساعات ۳ بامداد ۱۷ شهریور که بارش‌ها کمی شدت گرفت به سرعت عوامل شهرداری جهت کنترل آب‌های سطحی وارد عمل شدند که تا ۸ صبح که فعالیت‌ها آغاز می‌گردید وضعیت تحت کنترل و بدون هیچ گره‌ای در جریان بود.

میرتبار افزود: با وجود تمهیدات انجام شده و عملکرد اعضای مدیریت بحران شهرستان ولی متاسفانه تعداد ۱۳۱ منزل مسکونی بصورت قابل جبران و ۴ کارخونه شالیکوبی بر اثر بارش شدید باران اخیر دچار خسارت گردیدند که بیش از ۲ همت (۲۰۰ میلیارد تومان) ارزش ریالی این خسارات برآورد گردیده است.

فرماندار بابل با تاکید بر پیگیری خسارات از سوی مالکین منازل و کسب و کار‌ها، گفت: افرادی که دچار خسارت شدند می‌توانند به نهاد‌های مرتبط مانند جهاد کشاورزی یا حتی اداره بحران فرمانداری مراجعه کنند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: خسارت سیل ، جاری شدن سیل
خبرهای مرتبط
خسارت سیل به ۲۲۹ کیلومتر راه ارتباطی مازندران
برآورد اولیه ۱۸ میلیارد تومانی خسارت سیل به کشاورزی ساری
خسارت سیل و طوفان به ۷۷۲ واحد مسکونی در مازندران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
استاندار مازندران: خسارت سیل در ساری ۳.۵ همت برآورد می‌شود
آخرین اخبار
استاندار مازندران: خسارت سیل در ساری ۳.۵ همت برآورد می‌شود
خسارت به بیش از ۱۳۰ منزل و واحد تولیدی بابل در پی بارش اخیر + فیلم
ساماندهی ۱۴۴ مدرسه شهرستان بابلسر برای سال تحصیلی جدید
پیش‌بینی برداشت ۶۰ هزار تن نارنگی پیش‌رس در قائم‌شهر
خسارت سیل و طوفان به ۷۷۲ واحد مسکونی در مازندران
برخورد با تعطیلی‌ خودسرانه نانوایی‌ها
قلع و قمع ۳ هزار مترمربع ساخت و ساز غیرمجاز در بلده
سیلاب ۱۰ هکتار از شالیزار‌های نوشهر را دربرگرفت
ارسال ۴۶۳ تنی گوشت مرغ مازندران به تهران
باند فساد اداری در شهرستان کلاردشت متلاشی شد
ادامه ناپایداری جوی در مازندران