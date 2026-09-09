باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از گاردین، اپنایآی، شرکت سازنده چتجیپیتی، مدعی شده است یکی از مهمترین مسائل حلنشده ریاضیات را که نزدیک به یک قرن دانشمندان را به چالش کشیده، حل کرده است. این شرکت میگوید برای این پروژه میلیونها دلار هزینه کرده و توانسته مسئله «ناویر–استوکس» را حل کند؛ مسئلهای که یکی از هفت «مسئله هزاره» مؤسسه ریاضیات کلی است و از مهمترین معماهای حلنشده ریاضیات به شمار میرود. با این حال، این ادعا خیلی زود با جنجال روبهرو شد. تریستان باکمستر، استاد دانشگاه نیویورک، گفت اپنایآی پس از آن تلاشهای خود را سرعت بخشید که متوجه شد او و یکی از پژوهشگران شرکت رقیب، آنتروپیک، در آستانه اعلام دستاوردی مشابه هستند. باکمستر همچنین نگران بود که تحقیقات آنها در مدل «کودکس» اپنایآی ذخیره شده و احتمالاً تیم اپنایآی به این اطلاعات دسترسی داشته است. او در بیانیهای تأکید کرد که نمیداند مدل اپنایآی چه کاری انجام داده یا آیا از اطلاعات آنها استفاده شده است و کسی را به انجام تخلف متهم نمیکند. سباستین بوبک، پژوهشگر اپنایآی، روز سهشنبه این ادعا را رد کرد و گفت این شرکت به کار پژوهشگران یا اطلاعات ذخیرهشده آنها دسترسی نداشته است. با این حال، اپنایآی گفته نمیتواند احتمال اینکه استفاده این دو پژوهشگر از محصولاتش به بهبود مدلهای این شرکت کمک کرده باشد، بهطور کامل رد کند.
اپنایآی اعلام کرده است که برای حل مسئله ناویر–استوکس از یک سیستم داخلی بسیار قدرتمندتر از جدیدترین مدل خود، یعنی «جیپیتی-۶ آسترا»، استفاده کرده است. حدود ۱۰ هزار عامل هوش مصنوعی بهطور همزمان روی این مسئله کار کردند و به گفته شرکت، تنها در ۸۸ ساعت به راهحل رسیدند. پژوهشگران اپنایآی در وبلاگ این شرکت نوشتهاند که یکی از اهداف اصلی این پروژه، کمک به دانشمندان برای پیشبرد پژوهش و فناوری در جهت منافع بشریت بوده است. آنها همچنین گفتهاند میخواهند جهان را از سرعت پیشرفت فناوری و آنچه باید از مدلهای آینده انتظار داشت، آگاه کنند. این ادعا تازهترین نمونه از ورود مدلهای پیشرفته به حوزه ریاضیات است؛ مدلهایی که با استفاده از حجم بسیار زیادی از توان پردازشی، در حال تغییر شیوه انجام پژوهشهای ریاضی هستند. اپنایآی در اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز مدعی پیشرفت در حل مسئله ریاضی دیگری شده بود که نخستین بار حدود ۸۰ سال پیش مطرح شده بود. گوگل دیپمایند نیز پیشتر اعلام کرده بود مدلهایش توانستهاند برخی مسائل المپیاد جهانی ریاضی را در سطح مدال نقره حل کنند.
مسئله ناویر–استوکس به معادلاتی مربوط میشود که برای توصیف حرکت سیالاتی مانند آب و هوا استفاده میشوند. پرسش اصلی این است که آیا این معادلات در شرایط خاصی ممکن است از کنترل خارج شوند یا نه؛ به این معنا که سرعت حرکت سیال در یک نقطه به شکلی غیرعادی و حتی بینهایت افزایش پیدا کند. اپنایآی میگوید اثباتی که به دست آورده نشان میدهد چنین حالتی واقعاً میتواند رخ دهد و معادلات در برخی شرایط به اصطلاح «منفجر» میشوند. این شرکت اعلام کرده است که «جیپیتی-۶ آسترا» نیز حدود ۱۷ ساعت برای بررسی و تأیید این راهحل زمان صرف کرده است. بوبک این دستاورد را «اوجی چشمگیر» در مسیر پیشرفتهایی دانست که اپنایآی طی ۱۲ ماه گذشته تجربه کرده است. حل هر یک از مسائل هزاره میتواند برای ریاضیدانان جایزه یک میلیون دلاری مؤسسه ریاضیات کلی به همراه داشته باشد، اما اپنایآی گفته قصد دریافت این جایزه را ندارد.
این دستاورد در شرایطی اعلام شده که اپنایآی در ماههای اخیر به دلیل نگرانی درباره ایمنی توسعه فناوریهای پیشرفته با انتقادهای زیادی روبهرو بوده است. این شرکت در تیر ۱۴۰۵ فاش کرد که گروهی از عاملهای هوش مصنوعی آن در جریان یک آزمایش امنیت سایبری، به «هاگینگ فیس»، یک فروشگاه نرمافزاری متعلق به شخص ثالث، نفوذ کردهاند. اتفاقی مشابه نیز در آنتروپیک رخ داده و همین موضوع بار دیگر درخواستها برای محدود کردن توسعه فناوریهای بسیار قدرتمند را افزایش داده است. هفته گذشته نیز شماری از سناتورهای آمریکایی خواستار ممنوعیت دائمی «ابرهوش» شدند؛ اصطلاحی که برای سیستمهایی به کار میرود که بتوانند در تمام وظایف شناختی از انسان بهتر عمل کنند. در همین حال، اپنایآی در آستانه عرضه عمومی سهام خود قرار دارد؛ اقدامی که میتواند ارزش این شرکت را به حدود یک تریلیون دلار برساند.
منبع: فارس