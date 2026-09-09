باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از گاردین، اپن‌ای‌آی، شرکت سازنده چت‌جی‌پی‌تی، مدعی شده است یکی از مهم‌ترین مسائل حل‌نشده ریاضیات را که نزدیک به یک قرن دانشمندان را به چالش کشیده، حل کرده است. این شرکت می‌گوید برای این پروژه میلیون‌ها دلار هزینه کرده و توانسته مسئله «ناویر–استوکس» را حل کند؛ مسئله‌ای که یکی از هفت «مسئله هزاره» مؤسسه ریاضیات کلی است و از مهم‌ترین معماهای حل‌نشده ریاضیات به شمار می‌رود.

با این حال، این ادعا خیلی زود با جنجال روبه‌رو شد. تریستان باک‌مستر، استاد دانشگاه نیویورک، گفت اپن‌ای‌آی پس از آن تلاش‌های خود را سرعت بخشید که متوجه شد او و یکی از پژوهشگران شرکت رقیب، آنتروپیک، در آستانه اعلام دستاوردی مشابه هستند. باک‌مستر همچنین نگران بود که تحقیقات آنها در مدل «کودکس» اپن‌ای‌آی ذخیره شده و احتمالاً تیم اپن‌ای‌آی به این اطلاعات دسترسی داشته است. او در بیانیه‌ای تأکید کرد که نمی‌داند مدل اپن‌ای‌آی چه کاری انجام داده یا آیا از اطلاعات آنها استفاده شده است و کسی را به انجام تخلف متهم نمی‌کند. سباستین بوبک، پژوهشگر اپن‌ای‌آی، روز سه‌شنبه این ادعا را رد کرد و گفت این شرکت به کار پژوهشگران یا اطلاعات ذخیره‌شده آنها دسترسی نداشته است. با این حال، اپن‌ای‌آی گفته نمی‌تواند احتمال اینکه استفاده این دو پژوهشگر از محصولاتش به بهبود مدل‌های این شرکت کمک کرده باشد، به‌طور کامل رد کند.