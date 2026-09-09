مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی از هزینه حدود ۲ همت برای بازسازی ورزشگاه آزادی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - درخصوص روند بازسازی ورزشگاه آزادی، یکی از موضوعاتی که همواره مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها بوده، بحث هزینه‌های انجام‌شده و مقایسه آن با هزینه احداث یک ورزشگاه جدید است. برای قضاوت دقیق درباره این موضوع، باید ارقام و واقعیت‌های موجود را در کنار یکدیگر قرار داد.

محمدعلی ثابت قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی با حضور در کمیسیون عمران و فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی درخصوص بازسازی ورزشگاه آزادی عنوان کرد: موضوع هزینه‌ها کاملاً روشن است و عدد هزینه‌ای که انجام شده، موضوع پیچیده‌ای نیست. تاکنون حدود ۲ همت برای بازسازی ورزشگاه آزادی هزینه شده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به آماده‌سازی و بهره‌برداری از کاسه ورزشگاه بوده است.

او ادامه داد: برای ادامه کار نیز هزینه‌هایی در پیش داریم و اگر بخواهیم با قیمت امروز، تکمیل بخش‌های باقی‌مانده از جمله سقف، پایش و سایر الزامات را در نظر بگیریم، نهایتاً می‌توان رقمی در حدود ۵ همت را برای این پروژه متصور بود.

ثابت قدم بیان کرد: حالا باید یک مقایسه منصفانه داشته باشیم. امروز ساخت یک ورزشگاه ۷۵ تا ۸۵ هزار نفری در کشور، کمتر از ۳۵ همت هزینه نخواهد داشت؛ بنابراین سؤال اینجاست که از منظر منافع عمومی، آیا احداث یک ورزشگاه جدید با چنین هزینه‌ای منطقی‌تر است یا اینکه یک سرمایه ملی و زیرساخت موجود را با حدود ۵ همت بازسازی کنیم و به یک ورزشگاه تقریباً نوساز تبدیل کنیم؟

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که نه من در آن مقطع تصمیم‌گیرنده این موضوع بودم و نه آقای وزیر؛ بنابراین بحث دفاع از تصمیم یک فرد مطرح نیست. موضوع را باید از منظر کارشناسی، اقتصادی و منافع عمومی بررسی کرد. وقتی این مقایسه را انجام می‌دهیم، به نظر می‌رسد اصل تصمیم برای بازسازی ورزشگاه آزادی، تصمیمی فاقد منطق نبوده و اتفاقاً حفظ و احیای این سرمایه ملی، در مقایسه با احداث یک ورزشگاه جدید، می‌تواند انتخابی منطقی‌تر و اقتصادی‌تر باشد.

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برچسب ها: شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی ، ورزشگاه آزادی ، مجلس شورای اسلامی
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