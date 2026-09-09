مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:از ظهر روز جمعه با ورود سامانه بارشی جدید از سمت شمال غرب کشور شاهد تشدید بارش‌ها خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب  در استان اردبیل، سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز، وضعیت جوی به صورت ابرناکی و بارش پراکنده گزارش شده است.

وی افزود: در استان سیستان و بلوچستان و نواحی شمالی و شرقی هرمزگان، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، افزایش ابرهای همرفتی همراه با رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. در نواحی شمال شرق کشور نیز وزش باد شدید و احتمال وقوع گردوخاک گزارش شده است.

او گفت: روز پنجشنبه نیز وضعیت ابرناکی و بارش پراکنده در سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات شرقی البرز، ارتفاعات خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان ادامه خواهد داشت و سامانه بارشی فعلی از ناحیه شمال شرق از کشور خارج می‌شود.

وی توضیح داد: از ظهر روز جمعه با ورود سامانه بارشی جدید از سمت شمال غرب کشور، در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، نیمه شمالی کردستان و بخش‌هایی از استان‌های زنجان، قزوین، گیلان و غرب مازندران، افزایش ابر و رگبار باران همراه با رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی توضیح داد: ادامه این سامانه در روز شنبه، گستره بارش‌ها را در شمال غرب، سواحل دریای خزر، زنجان، قزوین، البرز و نیمه شمالی استان‌های تهران و سمنان افزایش خواهد داد؛ همچنین در این روز دریای خزر مواج خواهد بود. طبق پیش‌بینی‌ها، روز یکشنبه بارش‌های پراکنده در سواحل دریای خزر و خراسان شمالی تداوم می‌یابد.

او گفت: طی این بازه زمانی، وزش باد در نوار شرقی کشور و دامنه‌های جنوبی البرز پدیده غالب جوی خواهد بود.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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