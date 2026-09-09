ایران، روسیه و چین: ارجاع موضوع ایران به شورای امنیت فاقد مبنای حقوقی است

ایران، روسیه و چین در بیانیه‌ای مشترک در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی برای ارجاع موضوع هسته‌ای ایران به شورای امنیت را فاقد مبنای حقوقی خواندند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سه کشور ایران، روسیه و چین روز چهارشنبه در بیانیه ای مشترک تأکید کردند: «ارجاع ادعایی به شورای امنیت سازمان ملل متحد فاقد مبنای حقوقی است، با هدف تشدید وضعیت صورت می‌گیرد و با تعهد اعلام‌شده بانیان پیش‌نویس به دیپلماسی سازگار نیست. بنابراین، همه کشور‌های عضو مسوولیت‌پذیر را تشویق می‌کنیم پیامد‌های آن را به‌دقت بررسی کنند و از حمایت از پیش‌نویس قطعنامه خودداری ورزند.»

ایران، روسیه و چین تصریح کردند که پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده، صرف‌نظر از کاستی‌های شکلی و محتوایی، حتی به حملاتی که علت اصلی و عامل اساسی شکل‌گیری وضعیت کنونی بوده‌اند، اشاره صریحی ندارد.

در این بیانیه آمده است: «احراز عدم پایبندی ادعایی ایران به تعهدات پادمانی در ژوئن ۲۰۲۵، دارای انگیزه سیاسی و بی‌اساس بود. این اقدام همچنین راه را برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران تحت پادمان آژانس هموار کرد و به ریشه دشواری‌های بعدی در اجرای پادمان‌ها در ایران تبدیل شد.»

سه کشور افزودند: «پیش‌نویس قطعنامه جدید، تلاش دیگری از سوی بانیان آن برای اعمال فشار بیشتر بر ایران و تضعیف همکاری میان ایران و آژانس است.»

در بخش دیگری از بیانیه، ایران، روسیه و چین با تأکید بر خاتمه تمامی مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، تلاش سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» را باطل و فاقد اثر حقوقی دانستند.

سه کشور تصریح کردند که بر همین اساس، درخواست از مدیرکل آژانس برای گزارش‌دهی درباره اجرای آن قطعنامه‌ها فاقد مبنای حقوقی است و خطر سیاسی‌کردن موضوعی را به همراه دارد که اساساً باید فنی باقی بماند.

این بیانیه با محکومیت شدید حملات مکرر علیه تأسیسات هسته‌ای ایران تحت پادمان آژانس و تداوم تهدید به تجاوز، تأکید کرد: «این اقدامات وضعیتی بی‌سابقه در تاریخ آژانس ایجاد کرده‌اند و بنیان‌های معاهده ان‌پی‌تی را هدف قرار می‌دهند.»

ایران، روسیه و چین همچنین با اشاره به ادامه حملات آمریکا علیه کشورمان، از جمله در روز‌های اخیر، اعلام کردند که شرایط امنیتی حاکم، عملاً اجرای عادی پادمان‌های آژانس در ایران را غیرممکن کرده و این واقعیت در گزارش‌های اخیر مدیرکل نیز مورد اذعان قرار گرفته است.

سه کشور با تأکید بر تداوم همکاری ایران با آژانس در این شرایط استثنایی، پاسخ مثبت تهران به درخواست‌های دسترسی به نیروگاه هسته‌ای بوشهر برای اواسط سپتامبر ۲۰۲۶ را نشانه تعهد ایران به تعامل سازنده و مبتنی بر حسن نیت دانستند و افزودند: «تضمین‌های مؤثر، به‌ویژه تضمین عدم تکرار چنین اقداماتی، برای توسعه بیشتر همکاری ایران با آژانس ضروری است.»

در این بیانیه همچنین بر تعهد دیرینه ایران به عدم اشاعه به‌عنوان عضو معاهده ان‌پی‌تی و ضرورت تحقق کامل و مؤثر حق سلب‌ناپذیر کشور‌ها برای تحقیق، تولید و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تأکید شده است.

ایران، روسیه و چین در پایان تصریح کردند: «راه‌حل پایدار برای وضعیت کنونی تنها از طریق توقف فوری و دائمی تمامی حملات، رفع تهدید به تجاوز بیشتر و پذیرش این اصل حاصل می‌شود که همه پرسش‌های مشروع درباره برنامه هسته‌ای ایران باید منحصراً از طریق گفت‌و‌گو و دیپلماسی، به‌عنوان تنها مسیر عملی پیش‌رو، بررسی شوند.»

برچسب ها: شورای حکام آژانس بین المللی اتمی ، ایران و چین
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