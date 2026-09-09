بهای نفت برای اولین بار در بیش از یک ماه و نیم گذشته، از صد دلار در هر بشکه گذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گزارش‌ها حاکی از آن است که قیمت نفت در بازار‌های جهانی بامداد روز چهارشنبه، برای نخستین بار از اوایل مرداد از مرز ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه عبور کرد.

این در حالی است که بهای نفت خام صبح امروز ۹۹.۴۹ دلار به ازای هر بشکه گزارش شده بود.

قیمت گاز نیز امروز به‌شدت افزایش یافت. گفته شده قرارداد شاخص گاز هلند تقریباً ۴ درصد افزایش یافته و به ۷۸.۷۳ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت رسیده که بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۳ محسوب می‌شود. در همین حال، قیمت قرارداد گاز انگلیس با ۷.۷۷ پنس افزایش به ۱۹۶.۵۷ پنس به ازای هر دوره رسید که بالاترین سطح از دسامبر ۲۰۲۲ است.

اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس روز گذشته هشدار داد که افزایش اخیر قیمت نفت بر تورم و نرخ‌های بهره تاثیر خواهد گذاشت. او در گفت‌و‌گو با نمایندگان پارلمان گفت: «متأسفانه خطرات، بیشتر در جهت افزایش [تورم] هستند و این خطرات واقعاً از قیمت انرژی ناشی می‌شوند».

افزایش پیوسته بهای نفت در حالی رخ می‌دهد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز گذشته اعلام کرد که یک زیردریایی بدون سرنشین آمریکایی را در ورودی تنگه هرمز توقیف کرده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: بهای نفت ، نفت خام ، بازار انرژی
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