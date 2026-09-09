بازیکن مصدوم تیم پرسپولیس از روز شنبه نرم‌دوی را آغاز می‌کند.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد عمری، بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس که به دلیل مصدومیت دیدار مقابل ذوب‌آهن را ازدست‌داده بود، از روز شنبه نرم‌دوی دور زمین را شروع می کند.

باتوجه‌به شرایط فعلی، عمری به طور قطعی نمی‌تواند پرسپولیس را در دیدار روز یکشنبه مقابل خیبر خرم‌آباد همراهی کند.

بااین‌حال، تعطیلی مسابقات لیگ برتر فرصت مناسبی برای عمری خواهد بود تا دوران ریکاوری خود را پشت سر گذاشته و به شرایط مسابقه برسد.

 براین‌اساس، اگر روند بهبودی این بازیکن مطابق برنامه پیش برود، عمری پس از پایان تعطیلات لیگ می‌تواند در اختیار کادر فنی پرسپولیس قرار بگیرد.

پرسپولیس پس از تعطیلات لیگ برتر به مصاف نفت آبادان خواهد رفت و با شرایط موجود، پیش‌بینی می‌شود محمد عمری در این بازی در دسترس کادر فنی سرخ‌پوشان باشد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، محمد عمری
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