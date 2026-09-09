سخنگوی کرملین اعلام کرد که ویتکاف و کوشنر در جریان دیدار سه‌ساعته با پوتین، حامل پیامی از سوی دولت اوکراین نبودند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین می‌گوید که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان کاخ سفید در سفر اخیر خود به مسکو هیچ پیامی از سوی کی‌یف نیاورده بودند.

پسکوف بار دیگر تأکید کرد که این دو مقام آمریکایی و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه به مدت سه ساعت در کرملین با یکدیگر گفت‌و‌گو کردند و جنگ اوکراین یکی از محور‌های این مذاکرات بود. او افزود که رئیس‌جمهوری روسیه بر ضرورت رسیدگی به «ریشه‌های اصلی» درگیری‌های کنونی تأکید کرده است.

ابتدای این هفته استیو ویتکاف و جرد کوشنر ابتدا به مسکو سفر کرده و حدود سه ساعت با ولادیمیر پوتین گفت‌و‌گو کردند. این دو فرستاده آمریکایی سپس به کی‌یف رفتند و با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دیدار کردند. دو طرف این دیدار‌ها را مثبت و سازنده توصیف کردند و زلنسکی گفت آمریکایی‌ها «ایده‌های مناسبی» برای پیشبرد مذاکرات ارائه کرده‌اند. همچنین موضوعاتی مثل تبادل اسرا، امنیت انرژی و صادرات غلات و احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات سه‌جانبه مطرح شد.

با این حال، اختلاف اصلی همچنان بر سر واگذاری زمین‌ها در اوکراین و تضمین‌های امنیتی به قوت خود باقی است؛ در همین حال، روسیه بر حل «ریشه‌های اصلی» جنگ تاکید دارد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: دیمیتری پسکوف ، کرملین ، ولادیمیر پوتین
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