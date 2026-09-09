باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعلیرضا اردوبادی که پیش از این ریاست هیئت مدیره پرسپولیس را بر عهده داشت، به دلیل نامزدی برای عضویت در هیئت مدیره بانک شهر و عدم امکان تصدی هم‌زمان این دو مسئولیت، از هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس جدا شد.

در پی این تغییر، حسین صابری به نمایندگی از شرکت «توسعه گردشگری شهر آیین» از شرکت‌های گروه مالی شهر، به‌عنوان عضو جدید هیئت مدیره شرکت فرهنگی‌ورزشی پرسپولیس معرفی و به‌عنوان رئیس هیئت مدیره باشگاه انتخاب شد.

از سوابق اجرایی و مدیریتی حسین صابری می‌توان به نایب رئیسی شورای اسلامی کلانشهر قم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت، خزانه‌دار و عضو هیئت رئیسه این شورا، دو سال مشاور رئیس شورای عالی استان‌ها، عضویت در شورای برنامه و بودجه شورای عالی استان‌ها، بیش از ۱۰ سال مدیریت در حوزه مسکن و افزون بر ۲۰ سال فعالیت در عرصه‌های بانکی اقتصادی اجتماعی و سیاسی اشاره کرد.

در نشست هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های اردوبادی، مراسم معارفه عضو جدید نیز برگزار شد.

حسین صابری با انتخاب اعضا از این پس ریاست هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس را بر عهده خواهد داشت.