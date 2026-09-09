باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزیر دفاع اوکراین، یِوگنی خمارا در نشست گروه تماس رامشتاین گفت: با کمک شرکایمان و از طریق وام اتحادیه اروپا، در حال امضای قرارداد‌هایی برای حدود هزار موشک پاتریوت هستیم.

به گزارش رسانه اوکراینی اوکراین‌فرم، خمارا تأکید کرد که بخش عمده موشک‌ها در سال‌های آینده تحویل خواهند شد. به همین دلیل، کی‌یف از متحدانش می‌خواهد در حال حاضر موشک‌هایی از ذخایر خود در اختیار اوکراین قرار دهند.

او گفت: از شما می‌خواهیم موشک‌های موجود در ذخایرتان را در اختیار ما قرار دهید و در مقابل، موشک‌های ارتقایافته‌ای را که طبق قرارداد‌های ما در آینده تحویل خواهند شد، دریافت کنید.

به گفته وزیر دفاع اوکراین، کی‌یف نیاز دارد متحدانش ۳۰۰ موشک پاتریوت، ۵۰۰ موشک هوا‌به‌هوا و سامانه‌های پدافند هوایی قابل حمل در اختیارش قرار دهند. او همچنین خواستار ۲ میلیارد دلار بودجه برای تأمین پهپاد‌ها شد.

خمارا افزود اوکراین با کسری ۲۷ میلیارد دلاری در بودجه دفاعی خود مواجه است و از متحدان خواست «تصمیم‌های مالی لازم» را اتخاذ کنند.

کشور‌های اتحادیه اروپا روز ۸ سپتامبر با معافیتی موافقت کردند که به اوکراین اجازه می‌دهد با استفاده از منابع وام ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا، موشک‌های رهگیر سامانه پاتریوت را خریداری کند.

کی‌یف پیش‌تر رسماً از کمیسیون اروپا درخواست کرده بود خرید موشک‌های ساخت آمریکا را مجاز کند، زیرا این برنامه خرید تسلیحات از شرکت‌های دفاعی اروپایی را در اولویت قرار می‌دهد.

منبع: تاس