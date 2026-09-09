باشگاه خبرنگاران جوان - امروز خبری در رسانه‌ها منتشر شد که علی پروین، اسطوره باشگاه پرسپولیس به همراه مهدی تاج و مهدی محمد نبی، رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال و حدادی، مدیر عامل پرسپولیس به ملاقات محمود خوردبین بازیکن و سرپرست اسبق باشگاه پرسپولیس رفتند.

علی پروین که به عنوان پرآوازه‌ترین و اسطوره باشگاه پرسپولیس شناخته می‌شود در خصوص ملاقات خود با محمود خوردبین، گفت: یک مقدار حال محمود خان خوب نبود، من به همراه آقایان تاج، حدادی، نبی و یکی از دوستان به ملاقاتش رفتیم تا جویای احوالش باشیم.

موضوع بعدی که از علی آقا پروین پرسیدیم در خصوص شرایط این روز‌های پرسپولیس بود. سلطان سرخ‌ها در این ارتباط گفت: پرسپولیس لیگ را خیلی خوب شروع کرد و تا الان که هفته ششم را پشت سر گذاشتیم عملکرد قابل قبولی داشته است؛ و اگر همین طور ادامه بدهند قهرمان می‌شوند.

جنجال ویس خداداد عزیزی علیه امید عالیشاه سوال بعدی ما از اسطوره فوتبال کشورمان بود. علی آقا در پاسخ به این سوال به سبک همیشگی و ادبیات شیرین خود گفت: خداداد باید حواسش را جمع کند. البته می‌دانید موضوع چیست؟ در این فوتبال اینقدر فشار است که آدم از کوره در می‌رود. ان شاء الله موضوع خداداد هم حل می‌شود.

منبع: همشهری آنلاین