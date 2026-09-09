باشگاه خبرنگاران جوان - قاسم مصفا، معاون امور فرهنگی و رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: همایش «طنزپهلو» با یاد و نام استاد کیومرث صابری فومنی (گل آقا) ساعت ۱۶ فردا (پنج شنبه ۱۹ شهریور ماه) در سالن شهدای خدمتگزار مجتمع فرهنگی و هنری سید الشهداء اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فومن برگزار میشود.
او به جایگاه بیبدیل زنده یاد صابری فومنی در تاریخ مطبوعات و ادبیات معاصر کشور اشاره کرد و افزود: این همایش با هدف پاسداشت خدمات ارزشمند این شخصیت فرهیخته در اعتلای طنز فاخر، اخلاقمدار و اندیشه ورز، تکریم میراث ماندگار نشریه «گل آقا» و تبیین نقش طنز در ارتقای فرهنگ عمومی و آگاهی بخشی اجتماعی برگزار میشود.
معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد گیلان تصریح کرد: استاد کیومرث صابری فومنی با بنیانگذاری نشریه «گل آقا» توانست جریان تازهای در طنز رسانهای کشور ایجاد کند؛ جریانی که با بهرهگیری از زبان فاخر، نقد منصفانه و نگاه مسئولانه، جایگاه طنز را از یک ابزار صرفا سرگرم کننده به رسانهای اثرگذار در عرصه فرهنگ، اجتماع و اخلاق ارتقا داد و الگویی ماندگار برای نسلهای بعدی نویسندگان، روزنامه نگاران و طنزپردازان کشور به یادگار گذاشت.
مصفا با بیان اینکه همایش ملی «طنزپهلو» به محفلی برای پاسداشت بزرگان طنز ایران و گردهمایی اهالی فرهنگ، هنر و رسانه تبدیل شده است، اظهار داشت: این رویداد فرهنگی با حضور مدیران معاونت امور رسانهای و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران ارشد استان، استادان دانشگاه، نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان، طنزپردازان و علاقهمندان به ادبیات طنز از سراسر کشور برگزار خواهد شد.
او همچنین با تشریح بخشهای مختلف این همایش گفت: داریوش کاردان (نویسنده، گوینده، دوبلور و طنزپرداز)، سعید بیابانکی (شاعر، پژوهشگر و مجری) و مهدی استاد احمد (شاعر طنز) از مهمانان ویژه همایش «طنزپهلو» خواهند بود و با اجرای برنامههای متنوع ادبی و هنری، یاد و اندیشه این چهره ماندگار فرهنگ، ادب و طنز رسانهای ایران را گرامی خواهند داشت.
معاون امور فرهنگی و رسانهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به تداوم برگزاری رویدادهای تخصصی حوزه طنز در استان افزود: این همایش مقدمهای برای برگزاری دهمین جشنواره دوسالانه ملی طنز و رسانه «طنزپهلو» است که اردیبهشت سال آینده در شهرستان فومن برگزار میشود.
مصفا یادآور شد: جشنواره ملی طنز و رسانه «طنزپهلو» طی ۹ دوره گذشته با استقبال گسترده اصحاب رسانه، نویسندگان، شاعران، کاریکاتوریستها و طنز پردازان کشور همراه بوده و به یکی از معتبرترین رویدادهای تخصصی حوزه طنز رسانهای ایران تبدیل شده است؛ رویدادی که نقش مؤثری در کشف استعدادهای نو، ارتقای سطح کیفی آثار طنز، ترویج نشاط اجتماعی، تقویت ادبیات انتقادی مسئولانه و توسعه فرهنگ رسانهای کشور ایفا کرده است.
او اظهار امیدواری کرد: برگزاری این همایش و تداوم جشنواره ملی «طنزپهلو» بتواند ضمن پاسداشت نام و اندیشه استاد کیومرث صابری فومنی، زمینه ساز گسترش هرچه بیشتر ادبیات طنز فاخر، تقویت گفتمان فرهنگی و رسانهای و معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان گیلان در عرصه ملی باشد.
منبع: روابط عمومی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان