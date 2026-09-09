شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پرونده چندین‌ساله فعالیت‌های هسته‌ای سوریه پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اجماع به پرونده چندین‌ساله فعالیت‌های هسته‌ای سوریه در دوره حکومت قبل پایان داد؛ تصمیمی که مدعی است پس از همکاری دولت جدید سوریه با بازرسان آژانس گرفته شد.

بازرسان آژانس ماه گذشته از دو سایت در سوریه بازدید کردند؛ یکی در دیرالزور و دیگری در محلی که مقام‌های سوری به آژانس معرفی کرده بودند.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس روز دوشنبه مدعی شد رآکتور هسته‌ای تقریباً تکمیل‌شده‌ای که در دیرالزور کشف شده، در دوران حکومت قبل به‌صورت مخفیانه ساخته شده و می‌توانسته برای تولید مواد مورد نیاز ساخت سلاح هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد!

دو دیپلمات به خبرگزاری فرانسه گفتند شورای حکام با اجماع تصمیم گرفته است قطعنامه سال ۲۰۱۱ درباره عدم پایبندی سوریه به تعهدات هسته‌ای خود را خاتمه‌یافته اعلام کند. در این تصمیم، همکاری دولت کنونی سوریه با آژانس نیز مورد توجه قرار گرفته است.

قطعنامه جدید به پیشنهاد مصر، اردن، مراکش و عربستان سعودی ارائه شد و از سوریه می‌خواهد همکاری با آژانس را ادامه دهد؛ از جمله در زمینه عملیات حفاری در سایت دیرالزور.

شورای حکام همچنین از مدیرکل آژانس خواسته است در صورت لزوم، این شورا را درباره نتایج فعالیت‌های جاری آژانس در سوریه در جریان بگذارد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: سوریه ، آژانس بین المللی انرژی اتمی
خبرهای مرتبط
کاتس: نیروهای اسرائیلی از جنوب سوریه عقب‌نشینی نمی‌کنند
سی‌ان‌ان: خسارت ایران به پایگاه‌های آمریکا «سنگین و قابل‌توجه» بوده است
پیام تهدیدآمیز اسرائیل به ترکیه؛ هیچ فاصله‌ای مانع ما نیست
انفجار در شمال سوریه ۱۴ کشته بر جای گذاشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
همدستان ترامپ در جنگ با ایران
اعتراض در سئول به اعزام نیرو‌های کره جنوبی به تنگه هرمز
پیام تهدیدآمیز اسرائیل به ترکیه؛ هیچ فاصله‌ای مانع ما نیست
حادثه برای یک شناور در نزدیکی بندر راشد امارات
پاکستان از احتمال فعال شدن «توافق مکه» خبر داد
ویتکاف و کوشنر از رفتار نزدیکان زلنسکی شوکه شدند
نشت مواد شیمیایی در کالیفرنیا و تخلیه مناطق اطراف+ فیلم
پیشنهاد چهارگانه چین برای امنیت غرب آسیا
وزارت نفت عراق از آسیب به یکی از نفتکش‌های این کشور خبر داد
تلفات آمریکا در جنگ با ایران به ۸۳۸ نفر رسید
آخرین اخبار
آژانس بین المللی انرژی اتمی به پرونده هسته‌ای سوریه پایان داد
عربستان برای مناطق جنوب غربی خود هشدار خطر صادر کرد
اوکراین با وام اتحادیه اروپا حدود هزار موشک پاتریوت خریداری می‌کند
بهای نفت از صد دلار گذشت
کرملین: هیئت آمریکایی در سفر به مسکو پیامی از کی‌یف نداشت
قیمت گاز اروپا به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۳ رسید
وزارت نفت عراق از آسیب به یکی از نفتکش‌های این کشور خبر داد
مشاور پوتین: آمریکا باید کمک به کی‌یف را متوقف کند
انفجار در شمال سوریه ۱۴ کشته بر جای گذاشت
اسرائیل ساخت ۷۴۷ واحد مسکونی جدید در کرانه باختری اشغالی را بررسی می‌کند
کرملین: احتمال ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه با آمریکا و اوکراین بررسی شد
سفارت روسیه در مجارستان: به اقدامات خصمانه پاسخ می‌دهیم
پاکستان از احتمال فعال شدن «توافق مکه» خبر داد
تاکید روسیه بر نبود یک طرح عملی برای پایان جنگ اوکراین
یمن: عربستان به‌دلیل حمایت از فلسطین به ما حمله می‌کند
هشدار درباره جهش قیمت گاز در اروپا پیش از زمستان
حادثه برای یک شناور در نزدیکی بندر راشد امارات
اعتراض در سئول به اعزام نیرو‌های کره جنوبی به تنگه هرمز
کسری بودجه قطر به بالاترین سطح خود در یک دهه اخیر رسید
ویتکاف و کوشنر از رفتار نزدیکان زلنسکی شوکه شدند
تلفات آمریکا در جنگ با ایران به ۸۳۸ نفر رسید
تشدید حملات عربستان به یمن؛ ۳۲ حمله هوایی به چند استان
پیام تهدیدآمیز اسرائیل به ترکیه؛ هیچ فاصله‌ای مانع ما نیست
همدستان ترامپ در جنگ با ایران
عربستان به‌دنبال ائتلاف برای پاسخ به یمن
پیشنهاد چهارگانه چین برای امنیت غرب آسیا
نشت مواد شیمیایی در کالیفرنیا و تخلیه مناطق اطراف+ فیلم
افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا
واکنش رئیس‌جمهور کوبا به نقشه ترامپ: مستعمره آمریکا نمی‌شویم
کره جنوبی تیمی برای ارزیابی وضعیت تنگه هرمز اعزام کرده است