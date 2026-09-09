باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی با اجماع به پرونده چندینساله فعالیتهای هستهای سوریه در دوره حکومت قبل پایان داد؛ تصمیمی که مدعی است پس از همکاری دولت جدید سوریه با بازرسان آژانس گرفته شد.
بازرسان آژانس ماه گذشته از دو سایت در سوریه بازدید کردند؛ یکی در دیرالزور و دیگری در محلی که مقامهای سوری به آژانس معرفی کرده بودند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس روز دوشنبه مدعی شد رآکتور هستهای تقریباً تکمیلشدهای که در دیرالزور کشف شده، در دوران حکومت قبل بهصورت مخفیانه ساخته شده و میتوانسته برای تولید مواد مورد نیاز ساخت سلاح هستهای مورد استفاده قرار گیرد!
دو دیپلمات به خبرگزاری فرانسه گفتند شورای حکام با اجماع تصمیم گرفته است قطعنامه سال ۲۰۱۱ درباره عدم پایبندی سوریه به تعهدات هستهای خود را خاتمهیافته اعلام کند. در این تصمیم، همکاری دولت کنونی سوریه با آژانس نیز مورد توجه قرار گرفته است.
قطعنامه جدید به پیشنهاد مصر، اردن، مراکش و عربستان سعودی ارائه شد و از سوریه میخواهد همکاری با آژانس را ادامه دهد؛ از جمله در زمینه عملیات حفاری در سایت دیرالزور.
شورای حکام همچنین از مدیرکل آژانس خواسته است در صورت لزوم، این شورا را درباره نتایج فعالیتهای جاری آژانس در سوریه در جریان بگذارد.
منبع: خبرگزاری فرانسه