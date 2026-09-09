شهرک اکباتان، پنج شنبه‌ها میزبان اجتماع بزرگ روحانیت در جوار مراکز بزرگ تجاری غرب تهران به منظور تحصیل علوم حوزوی در عرصه فقه‌القضاء و تفسیر قرآن کریم خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حوزه علمیه حضرت حجت علیه السلام تهران اعلام کرد: شهرک اکباتان که در ذهن مردم ایران و تهران، بیشتر با مراکز بزرگ تجاری و رفاهی شناخته می‌شود، در اتفاقی جذاب و نادر، هر هفته میزبان صد‌ها تن از ائمه جماعات مساجد، استادان و طلاب حوزه‌های علمیه، مبلغان زباندان، خطبای شهیر، قضات محاکم استان تهران و وکلای دادگستری خواهد بود تا به این صورت، غرب پایتخت، پنج شنبه‌ها میزبان صد‌ها تن از شاگردان امام صادق علیه السلام و سربازان حضرت ولیعصر علیه السلام باشد.

بنا بر این گزارش، درس خارج فقه‌القضاء و تفسیر قرآن کریم با تدریس آیت‌الله علی سیفی آملی، تولیت حوزه علمیه حضرت حجت (عج) و معاون رئیس دیوان عالی کشور، با حضور قضات، وکلا و طلاب حوزه‌های علمیه در مسجد امام رضا (ع) شهرک اکباتان برگزار می‌شود.

درس خارج فقه و تفسیر قرآن کریم با تدریس آیت‌الله علی سیفی آملی، تولیت حوزه علمیه حضرت حجت (عج) و معاون رئیس دیوان عالی کشور، پنج‌شنبه‌ها از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۴۵ در مسجد امام رضا (ع) شهرک اکباتان، خیابان شهید نفیسی، برگزار می‌شود.

این جلسات با حضور قضات محاکم استان تهران، وکلای دادگستری، ائمه جماعات، استادان و طلاب مدارس علمیه برگزار خواهد شد. محور‌های این درس شامل تفسیر قرآن، خارج فقه‌القضاء و خارج فقه مقارن است.

علاقه‌مندان برای حضور در این درس می‌توانند با شماره ۰۹۳۹۱۷۱۷۵۴۸ تماس حاصل کنند.

برچسب ها: درس خارج فقه ، علوم حوزوی
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