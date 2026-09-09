باشگاه خبرنگاران جوان - تنیسور‌های ایرانی در آستانه بازی‌های آسیایی ناگویا در مسابقات تور جهانس تنیس به مصاف حریفان خود رفتند که مشکات الزهرا صفی پس از صعود به جدول اصلی در نخستین دیدار خود به مصاف نماینده‌ای از تونس رفته است که این بازی در حال انجام است، همچنین ماندگار فرزامی دیگر نماینده تنیس ایران در این مسابقات حریفی از انگلستان را پیش‌رو داشت که این دیدار را با نتایج ۶ بر ۲ و ۶ بر یک واگذار کرد.

در بخش دونفره تیم ماندگار فرزامی و مشکات‌الزهرا صفی به مصاف تیمی از تنیسور‌های سوئیس و روسیه رفتند که این دیدار با برتری ۴ بر ۶، ۶ بر ۳ و ۱۰ بر ۵ حریف همراه بود، اما کیمیا ثاقب تهرانی با هم تیمی خود از کشور هند برابر تیمی از روسیه و صربستان با نتایج ۶ بر یک، یک بر ۶ و ۱۰ بر ۷ به پیروزی دست یافت تا در دیدار آتی خود تیمی از ترکیه و کانادا را پیش‌رو داشته باشد.

در بخش پسران و در ادامه رقابت‌های تور جهانی تونس، کسری رحمانی با برتری ۶ بر ۳ و ۶ بر یک نماینده فرانسه را شکست داد و در انتظار دیدار نمایندگان سوریه و انگلستان است تا با برنده این بازی رقابت کند. علی یزدانی نیز تنیسوری از الجزایر را پیش رو داشت که این بازی با نتایج ۳ بر ۶، ۶ بر ۴ و ۷ بر ۶ به سود تنیسور الجزایری به پایان رسید.

در بخش دونفره این مسابقات نیز کسری رحمانی به همراه علی یزدانی تنیسور‌هایی از فرانسه و لوکزامبورگ را پیش رو داشتند که این بازی با برتری ۶ بر۳، ۳ بر ۶ و ۱۰ بر ۷ نمایندگان کشورمان به پایان رسید.