دبیر شورای نگهبان گفت: همان روحیه جهاد، تحرک، سرعت عمل و فرماندهی که در میدان نظامی وجود دارد، باید در عرصه نبرد اقتصادی نیز دیده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ابتدای جلسه امروز (چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵) این شورا با اشاره به سالروز قیام ۱۷ شهریور و سرکوب مردم توسط رژیم پهلوی عنوان کرد: مردم ایران سال‌هاست در برابر قدرت‌های استکباری ایستادگی کرده و دریافته‌اند که تنها راه جلوگیری از تحقق اهداف جهان سلطه، مقاومت است.

دبیر شورای نگهبان با اشاره به تجاوز اخیر دشمن به خاک ایران و هدف قرار دادن نفتکش‌ها، از پاسخ مقتدرانه نیرو‌های مسلح ایران قدردانی کرد و گفت: اقدام مقتدرانه نیرو‌های مسلح ایران در پاسخ به تجاوز آمریکا و ضربه زدن به منافع و تجهیزات آن، نشان داد که ایران قرار نیست در برابر زورگویی و تهدید سر خم کند.

وی تاکید کرد: دشمنان ایران اسلامی باید بدانند هر فشار و تجاوزی با پاسخ محکم‌تر روبه‌رو خواهد شد.

ضرورت اعتماد به ظرفیت‌های داخلی

آیت‌الله جنتی همچنین اقدام سپاه پاسداران در به غنیمت گرفتن یک زیردریایی پیشرفته آمریکایی را جلوه دیگری از قدرت جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: این قدرت، برخاسته از ایمان و متکی بر دانش، اطلاعات، فناوری و توان شناسایی و مقابله با پیشرفته‌ترین ابزار‌های دشمن است.

وی عنوان کرد: این دستاورد‌ها باید مایه امید و اعتماد بیشتر مردم به توان جوانان و ظرفیت‌های داخلی کشور باشد.

نیازمند روحیه جهادی در عرصه اقتصادیم

دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر لزوم جدی گرفتن جنگ اقتصادی همانند میدان نظامی، خاطرنشان کرد: دشمن می‌داند اگر نتواند ملت ایران را با جنگ و حمله نظامی شکست دهد، ممکن است از راه فشار اقتصادی و سخت کردن زندگی مردم وارد شود؛ بنابراین مقابله با این جنگ فقط با سخنرانی و توصیه نیست.

وی خاطرنشان کرد: همان روحیه جهاد، تحرک، سرعت عمل و فرماندهی که در میدان نظامی وجود دارد، باید در عرصه نبرد اقتصادی نیز دیده شود.

منبع: شورای نگهبان

برچسب ها: آیت الله جنتی ، شورای نگهبان
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