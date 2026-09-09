باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز گزارش داد که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را تصویب کرده است که بر اساس آن، به دلیل آنچه «نقض تعهدات در زمینه منع اشاعه هسته‌ای» خوانده شده، پرونده ایران برای نخستین بار در ۲۰ سال گذشته به شورای امنیت سازمان ملل گزارش می‌شود.

گفته شده این قطعنامه که با ۲۳ رأی موافق، ۸ رأی ممتنع و ۳ رأی مخالف (چین، روسیه و نیجر) به تصویب رسیده، از سوی آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان پیشنهاد شده بود.

در واکنش به این اقدام، ایران، روسیه و چین در بیانیه مشترکی که دقایقی پیش منتشر کردند، تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را محکوم کردند.

ایران، روسیه و چین تصریح کردند که پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده، صرف‌نظر از کاستی‌های شکلی و محتوایی، حتی به حملاتی که علت اصلی و عامل اساسی شکل‌گیری وضعیت کنونی بوده‌اند، اشاره صریحی ندارد.

این قطعنامه در ادامه قطعنامه پیشین شورای حکام است که در ۱۲ ژوئن سال گذشته (۲۲ خرداد ۱۴۰۴) تصویب شد. این قطعنامه از سوی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان پیشنهاد شده بود و ایران را به «عدم همکاری کامل با تحقیقات درباره آثار اورانیوم یافت شده در چند سایت هسته‌ای» متهم می‌کرد.

شورای حکام همچنین در قطعنامه دیگری که خرداد امسال تصویب شد، از ایران خواسته بود سرنوشت تأسیسات هسته‌ای بمباران‌شده و اورانیوم غنی‌شده‌ای را که در این تأسیسات نگهداری می‌شد، به آژانس اطلاع دهد.

در آن زمان، نمایندگی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در واکنش به تصویب این قطعنامه، گفت که نمی‌توان به نهادی اعتماد کرد که مورد استفاده ابزاری «جنگ‌طلبان» قرار گرفته و حتی قادر به ابراز نگرانی درباره حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران نیست.

منبع: رویترز