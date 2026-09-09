قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای ایران که از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی پیشنهاد شده بود، تصویب شده و بر این اساس، پرونده ایران به شورای امنیت گزارش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز گزارش داد که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را تصویب کرده است که بر اساس آن، به دلیل آنچه «نقض تعهدات در زمینه منع اشاعه هسته‌ای» خوانده شده، پرونده ایران برای نخستین بار در ۲۰ سال گذشته به شورای امنیت سازمان ملل گزارش می‌شود.

گفته شده این قطعنامه که با ۲۳ رأی موافق، ۸ رأی ممتنع و ۳ رأی مخالف (چین، روسیه و نیجر) به تصویب رسیده، از سوی آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان پیشنهاد شده بود.

در واکنش به این اقدام، ایران، روسیه و چین در بیانیه مشترکی که دقایقی پیش منتشر کردند، تلاش آمریکا و سه کشور اروپایی برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را محکوم کردند.

ایران، روسیه و چین تصریح کردند که پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده، صرف‌نظر از کاستی‌های شکلی و محتوایی، حتی به حملاتی که علت اصلی و عامل اساسی شکل‌گیری وضعیت کنونی بوده‌اند، اشاره صریحی ندارد.

این قطعنامه در ادامه قطعنامه پیشین شورای حکام است که در ۱۲ ژوئن سال گذشته (۲۲ خرداد ۱۴۰۴) تصویب شد. این قطعنامه از سوی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان پیشنهاد شده بود و ایران را به «عدم همکاری کامل با تحقیقات درباره آثار اورانیوم یافت شده در چند سایت هسته‌ای» متهم می‌کرد. 

شورای حکام همچنین در قطعنامه دیگری که خرداد امسال تصویب شد، از ایران خواسته بود سرنوشت تأسیسات هسته‌ای بمباران‌شده و اورانیوم غنی‌شده‌ای را که در این تأسیسات نگهداری می‌شد، به آژانس اطلاع دهد. 

در آن زمان، نمایندگی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در واکنش به تصویب این قطعنامه، گفت که نمی‌توان به نهادی اعتماد کرد که مورد استفاده ابزاری «جنگ‌طلبان» قرار گرفته و حتی قادر به ابراز نگرانی درباره حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران نیست.

منبع: رویترز

برچسب ها: شورای حکام ، شورای امنیت ، برنامه هسته‌ای
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۶ ۱۹ شهريور ۱۴۰۵
چه باغ وحشیه. حالا توی ان پی تی بمانید و همین طور هی تحقیر شید!!
۳
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۶ ۱۹ شهريور ۱۴۰۵
عجب، متحدان ما پس چه غلطی کردن؟؟
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۰۰:۵۵ ۱۹ شهريور ۱۴۰۵
به ادعای غربیها سایتهای هسته ای ایران بمباران و نابود شدن،
بنابراین این قطعنامه برای چیه؟؟!
تا کی تناقض گویی...
۲
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۸ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
برنامه ای که شفاف‌سازی شده از سر استیصال می‌خواهند بد جلوه بدهند که به جائی نمیرسد
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۳ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
بابا این حرومزاده ها را رها کنید بمب اتم بسازید بزنید تو سرشان
۵
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۵ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
3کشور اروپایی و آمریکا دنیارو به لجن کشاندن و باقلدری و یاغی بازی میخواهند حکومت کنندوسازمان ملل نیز مثل یه مترسک نظاره‌گر شده.
۵
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۲ ۱۸ شهريور ۱۴۰۵
همکاری با آژانس از نظر ملت ایران پایان یافته است.
مسئولین هم خودشون رو بیشتر از این خسته نکنند.
۵
۱۱
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