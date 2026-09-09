مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی از اهدای خون ۱۰ هزار و ۱۰۲ نفر از ابتدای سال در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - مهدی‌زاده مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۲ هزار و ۶۵۰ نفر برای اهدای خون به مراکز خونگیری در استان مراجعه کرده‌اند که ۱۰ هزار و ۱۰۲ نفر موفق به اهدای خون شده‌اند.

او افزود: از مجموع مراجعه کنندگان برای اهدای خون، ۱۱ هزار و ۶۰۳ نفر آقا و هزار و ۴۷ نفر خانم بودند و ۲ هزار و ۳۷۶ نفر برای اولین بار برای اهدای خون مراجعه کردند.

مهدی‌زاده ادامه داد: ۶ هزار و ۷۶۸ نفر از افرادی که موفق به اهدای خون شده‌اند از اهداکنندگان مستمر بودند.

مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی تصریح کرد: همچنین در این مدت ۵۱۱ نفر برای اهدای پلاکت مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۳۸۶ نفر موفق به اهدا شدند.

او اظهار کرد: در مجموع ۱۰ هزار و ۴۸۸ نفر از ابتدای سال در استان خون و پلاکت اهدا کرده‌اند.