باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزرای خارجه پاکستان، ترکیه، مصر، اندونزی، اردن، قطر، عربستان و امارات اعلام کردند که امیدوارند کشور‌های بیشتری اقداماتی مشابه تحریم‌های انگلیس را علیه شهرک‌های غیرقانونی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین اتخاذ کنند.

این کشور‌ها در بیانیه‌ای مشترک از جامعه جهانی خواستند «سازمان‌ها و افرادی را که در فعالیت‌های غیرقانونی شهرک‌سازی مشارکت دارند، پاسخگو کنند».

انگلیس روز گذشته اعلام کرد واردات کالا‌های تولیدشده در شهرک‌های غیرقانونی واقع در کرانه باختری اشغالی را ممنوع می‌کند. این اقدام بخشی از مجموعه گسترده‌تری از تدابیر علیه گسترش شهرک‌های یهودی‌نشین است.

در همین راستا، فرانسه و کانادا نیز اعلام کرده‌اند که واردات محصولات تولیدشده در شهرک‌های یهودی‌نشین سرزمین‌های اشغالی را ممنوع خواهند کرد. ۹ کشور دیگر، از جمله دانمارک و پرتغال، نیز از اقدام انگلیس حمایت کردند.

منبع: الجزیره