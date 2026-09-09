باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه در جریان بازدید مشترک با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم از نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه گفت: «ما اینجا در کوه حرمون و در منطقه امنیتی هستیم و از اینجا عقبنشینی نمیکنیم.»
او خطاب به ابومحمد جولانی گفت که نیروهای اسرائیلی در فاصله ۳۵ کیلومتری کاخ او در دمشق مستقر هستند.
نیروهای اسرائیلی از زمان سقوط حکومت اسد در دسامبر ۲۰۲۴ در جنوب سوریه و در منطقهای موسوم به «منطقه امنیتی» مستقر هستند. این منطقه پیشتر بخشی از منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل بود که از سال ۱۹۷۴ نیروهای اسرائیلی و سوری را در نزدیکی بلندیهای جولان تحت اشغال اسرائیل از یکدیگر جدا میکرد.
او پیش از این نیز دستکم دو بار از نیروهای اسرائیلی در سوریه بازدید کرده بود؛ نخست در دسامبر ۲۰۲۴، اندکی پس از تصرف منطقه حائل توسط اسرائیل و بار دیگر در نوامبر ۲۰۲۵.
کاتس نیز دو هفته پیش از نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه بازدید کرده بود. این اقدام با واکنش شدید دمشق روبهرو شد و سوریه آن را «نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی کشور» خواند.
منبع: خبرگزاری فرانسه