باشگاه خبرنگاران جوان -مهدی کلانتری دبیر مجمع نوشت افزار از برگزاری برنامه «شخصیت محبوب ململ» به مدت هفت روز در دوازدهمین نمایشگاه ایران نوشت خبر داد و گفت: این برنامه با هدف ایجاد فضایی شاد و تعاملی برای کودکان و نوجوانان در این نمایشگاه حضور دارد تا مخاطبان بتوانند اجرای آن را به صورت زنده دنبال کنند.

دبیر مجمع نوشت افزار افزود: در کنار اجرای «شخصیت محبوب ململ»، برنامه‌های متنوع و سرگرم‌کننده‌ای نیز برای خانواده‌ها در نظر گرفته شده است تا حضور خانواده‌ها در نمایشگاه ایران نوشت تنها به بازدید از غرفه‌ها محدود نشود و فضای مناسبی برای تفریح و مشارکت خانوادگی فراهم شود.

کلانتری همچنین با اشاره به پخش تلویزیونی این برنامه اظهار کرد: «شخصیت محبوب ململ» هر روز از ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰ به صورت زنده از شبکه پویا پخش می‌شود و علاقه‌مندان از امروز تا ۲۴ شهریورماه علاوه بر حضور در نمایشگاه می‌توانند این برنامه را از طریق تلویزیون نیز دنبال کنند.

به گفته وی، حضور این برنامه در نمایشگاه ایران نوشت فرصتی برای ارتباط مستقیم‌تر با کودکان و نوجوانان و ایجاد تجربه‌ای متفاوت برای مخاطبان این رویداد فرهنگی است.