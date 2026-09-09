سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان عصر امروز (چهارشنبه) با وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا امیری‌مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان عصر امروز (چهارشنبه) با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، سفیر جمهوری اسلامی ایران گزارشی از آخرین وضعیت روابط دوجانبه و برنامه‌ها و اقدامات سفارت برای تقویت و توسعه هرچه بیشتر مناسبات میان دو کشور همسایه و مسلمان ارائه کرد.

عراقچی همچنین با قدردانی از نقش سازنده دولت پاکستان در تسهیل مسیر دیپلماسی، استمرار رایزنی‌ها بین مسئولین دو کشور را برای تامین منافع متقابل و کمک به تامین امنیت و ثبات منطقه ضروری دانست.

منبع: وزارت امور خارجه

برچسب ها: پاکستان ، وزیر امور خارجه
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