ارتش لبنان اعلام کرد اسرائیل از زمان امضای توافق چارچوبی با میانجیگری آمریکا در ماه ژوئن، حدود ۷۷۰۰ بار این توافق را نقض کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ارتش لبنان اعلام کرد ارتش اسرائیل از زمان امضای توافق چارچوبی با میانجیگری آمریکا در ماه ژوئن، حدود ۷۷۰۰ بار این توافق را نقض کرده و در مواردی نیز در نزدیکی نیرو‌ها و گشت‌های ارتش لبنان تیراندازی کرده است.

ارتش لبنان روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد این موارد شامل تیراندازی نیرو‌های اسرائیلی در نزدیکی نظامیان و گشت‌های ارتش لبنان نیز می‌شود.

بر اساس این بیانیه، در تازه‌ترین مورد، دست‌کم ۱۲ نفر از جمله زنان و کودکان در «کشتاری» در شهر کفر رمان در استان نبطیه شهید شدند.

ارتش لبنان اعلام کرد این نقض‌های مکرر باعث موج جدیدی از آوارگی ساکنان مناطق تعیین‌شده به‌عنوان مناطق امن شده و نشان می‌دهد «اشغالگران اسرائیلی قصد دارند اعتبار ارتش لبنان را در داخل و خارج از کشور تضعیف کنند.»

ارتش لبنان همچنین گفت برای برقراری کنترل عملیاتی در مناطق تعیین‌شده، اجرای طرحی را با هماهنگی گروه هماهنگی نظامی لبنان آغاز کرده است.

در چارچوب این اقدامات، ۶ ایست بازرسی و ۱۳ پست دیده‌بانی در داخل و اطراف شهر‌های زوطر غربی، فرین و سرفینا ایجاد شده است. نیرو‌های ارتش همچنین در حال جمع‌آوری و ضبط تسلیحات و مهمات منفجرنشده هستند.

ارتش لبنان اعلام کرد تاکنون حدود ۱۸۱۸ مورد سلاح و مهمات از جمله راکت، پهپاد و مواد منفجره را ضبط کرده و نزدیک به ۷.۵ مایل (حدود ۱۲ کیلومتر) از جاده‌ها را نیز پاکسازی کرده است.

منبع: آناتولی