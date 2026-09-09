باشگاه خبرنگاران جوان- عبدالعلی کیانمهر اظهار کرد: مرز اینچهبرون یکی از مسیرهای مهم تجاری استان گلستان و کشور به شمار میرود و طی ماههای اخیر نقش موثری در تامین کالاهای اساسی و نهادهها داشته است.
وی با اشاره به تردد قطارهای باری در این مسیر افزود: در حال حاضر روزانه ۲ تا چهار قطار کانتینری از این مرز تردد دارند و محمولههایی از مبدا چین، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان از طریق مرز اینچهبرون وارد منطقه آزاد اینچهبرون شده و عملیات تخلیه و بارگیری آنها انجام میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ادامه داد: حجم ورود بار به مرز به اندازهای افزایش یافته که در مقاطعی با کمبود ظرفیت برای تخلیه و بارگیری مواجه هستیم و این موضوع ضرورت توسعه زیرساختهای لجستیکی در منطقه را بیش از گذشته نمایان کرده است.
کیانمهر گفت: با توجه به اختلافاتی که پیش از این میان راهآهن و منطقه آزاد وجود داشت و سردرگمیهایی که برای سرمایهگذاران ایجاد شده بود، با پیگیری استاندار گلستان، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، راهآهن و منطقه آزاد، گره ایجادشده در زمینه اراضی مورد نیاز برای توسعه فعالیتهای لجستیکی باز شد.
وی افزود: در همین راستا حدود ۶۰۰ هکتار زمین با توجه به نقش حاکمیتی راهآهن در اختیار بندر خشک قرار گرفت تا زمینه برای ایجاد زیرساختهای لجستیکی و استفاده از ظرفیت روزافزون بار در مرز اینچهبرون فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان اظهار کرد: نشستهای مختلفی در تهران با معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد و در نهایت تفاهمنامه میان راهآهن و منطقه آزاد به امضا رسید که میتواند زمینه ورود سرمایهگذاران و توسعه فعالیتهای لجستیکی در این منطقه را فراهم کند.
کیانمهر ادامه داد: پس از این تفاهمنامه، در کمتر از ۲۰ روز زمینه حضور شرکتهای بزرگ بینالمللی در استان فراهم شد و روز گذشته نیز با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی ریاست جمهوری، بخش خصوصی و جمعی از نمایندگان استان گلستان، چهار تفاهمنامه اولیه برای حضور سرمایهگذاران در بندر خشک اینچهبرون به امضا رسید.
وی ابراز امیدواری کرد این تفاهمنامهها در کوتاهترین زمان وارد مرحله اجرایی شود و افزود: توسعه بندر خشک اینچهبرون میتواند نقش مهمی در افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری، رونق ترانزیت و تکمیل بخشی از کریدور شمال-جنوب داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان همچنین با تاکید بر تداوم فعالیت مرز اینچهبرون گفت: برخلاف برخی مطالب منتشرشده در فضای رسانهای، این مرز همچنان باز است و فعالیتهای واردات و صادرات در آن انجام میشود.
کیانمهر افزود: مرز ریلی اینچهبرون نیز فعال است و جابهجایی کالا از مبدا چین و روسیه و همچنین قزاقستان و ترکمنستان از این مسیر ادامه دارد و مشکلی در تردد و فعالیتهای تجاری وجود ندارد.
وی تاکید کرد: با احداث و توسعه زیرساختهای لجستیکی در منطقه آزاد اینچهبرون، میتوان انتظار داشت ظرفیت ترانزیتی و تخلیه و بارگیری این منطقه در آینده نزدیک افزایش یافته و اینچهبرون به یکی از محورهای مهم لجستیکی و تجاری کشور تبدیل شود.