نخست‌وزیر نروژ اعلام کرد یک پهپاد در مسیر پرواز هواپیمای زلنسکی به اسلو قرار داشته و نزدیک بود با آن برخورد کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یوناس گار استوره، نخست‌وزیر نروژ اعلام کرد که یک پهپاد در مسیر پرواز هواپیمای «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین قرار داشت و نزدیک بود نزدیک بود با این هواپیما برخورد کند.

گفته شده هواپیمای زلنسکی به مقصد اسلو، پایتخت نروژ در حال حرکت بود.

هنوز منشا حرکت این پهپاد گزارش نشده است.

این حادثه در حالی رخ داده است که طی هفته‌های اخیر موارد متعددی از مشاهده پهپاد‌هایی با مبدا نامشخص در نقاط مختلف اروپا گزارش شده و نگرانی‌ها درباره تهدید‌های پهپادی و امنیت حریم هوایی این قاره افزایش یافته است.

منبع: العربیه

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، اوکراین ، حمله پهپادی
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