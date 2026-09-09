باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه روز چهارشنبه گفت مسکو به دنبال آن است که درگیری اوکراین «هرچه سریع‌تر» پایان یابد، اما تأکید کرد این اتفاق باید بر اساس شرایط مورد نظر روسیه باشد.

او درباره موضع اروپا گفت کشور‌های اروپایی زمانی که بحران اوکراین آغاز شد، «می‌توانستند طور دیگری عمل کنند»، اما ترجیح دادند منافع روسیه را نادیده بگیرند.

اظهارات مدودف در حالی مطرح شده است که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکا اخیراً به مسکو سفر کردند و با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه درباره تلاش برای ازسرگیری مذاکرات صلح گفت‌و‌گو کردند.

منبع: ریانووستی