کارشناس اداره کل هواشناسی استان کردستان، از پایداری نسبی وضعیت جوی استان در روز پنجشنبه خبر داد و گفت: وزش باد در ساعات بعدازظهر، پدیده غالب جوی در سطح استان خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - روناک حسینی، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌ها و خروجی مدل‌های هواشناسی، وضعیت جوی استان کردستان فردا پنجشنبه پایدار پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر وزش باد در برخی مناطق استان افزایش خواهد یافت.

وی افزود: از روز جمعه تا یکشنبه هفته آینده، با افزایش پوشش ابر، احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در برخی مناطق استان وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان کردستان با اشاره به روند دمای هوا نیز گفت: دمای هوا طی روز‌های آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت و نوسانات دمایی قابل توجهی در استان پیش‌بینی نمی‌شود.