بارسلونا در هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا با برتری ۵ بر یک برابر فاینورد، شروعی قدرتمند در نیوکمپ داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - بارسلونا در هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه نیوکمپ میزبان فاینورد بود و با نمایشی هجومی، حریف خود را با نتیجه ۵ بر یک شکست داد.

رافینیا در دقیقه ۳ نخستین گل بارسلونا را به ثمر رساند و کریم ادیمی نیز در دقیقه ۲۲ اختلاف را افزایش داد. رافینیا در دقیقه ۵۷ گل دوم خود و سوم بارسلونا را وارد دروازه فاینورد کرد.

فاینورد در دقیقه ۵۹ به گل رسید، اما این گل پس از بررسی داور ویدئویی مردود اعلام شد. لامین یامال در دقیقه ۷۷ گل چهارم بارسلونا را به ثمر رساند و سم آستین در دقیقه ۸۲ یکی از گل‌های فاینورد را جبران کرد.

در ادامه گابریل ژسوس در دقیقه ۸۵ گل پنجم بارسلونا را زد تا این دیدار با برتری ۵ بر یک شاگردان بارسلونا به پایان برسد.

بارسلونا در طول مسابقه تیم برتر میدان بود و در مالکیت توپ، تعداد شوت‌ها، موقعیت‌های گلزنی و امید گل عملکرد بهتری نسبت به فاینورد داشت. 

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برچسب ها: بارسا ، لالیگا
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