تیم فوتبال آرسنال در هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا در خانه ناپولی به برتری رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته اول لیگ قهرمانان اروپا فصل ۲۰۲۶/۲۷ تیم فوتبال ناپولی در ورزشگاه خانگی اش دیگو آرماندو مارادونا میزبان آرسنال بود.

نیمه اول این دیدار علی رغم موقعیت‌های ۲ تیم با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم موج حملات ۲ تیم بیشتر شد و بالاخره در دقیقه ۷۵ همکاری خوب توپچی‌ها با پاس کریستوس زولیس به مارتین اودگارد همراه شد و کاپیتان نروژی توپچی‌ها با شوتی زیبا دروازه را باز کرد.

در ادامه تلاش‌های ناپولی برای جبران گل خورده منجر به گل نشد تا آن‌ها در خانه با یک گل مغلوب شوند.