باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه شامگاه چهارشنبه ۱۸ شهریور در گفت‌و‌گو با صداوسیما، در پاسخ به پرسشی درباره قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار کرد: این اقدام یک تناقض آشکار است. در چارچوب آنچه به «اسنپ‌بک» موسوم شده، ادعا کردند که همه قطعنامه‌های مربوط به ایران برگشته است. ما همان زمان اعلام کردیم که اسنپ‌بک هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ عملیاتی غیرقانونی و اقدامی است که نمی‌توانند درباره آن ادعا کنند که انجام شده است.

وی با بیان اینکه الان درستی ادعای ما، چین و روسیه و برخی دیگر از کشور‌ها روشن و مشخص شد اساساً اسنپ‌بک رخ نداده است، گفت: نکته دیگر اینکه این قطعنامه کاملاً درخواست متناقضی را مطرح می‌کند؛ درخواست می‌کند که ایران تعهدات پادمانی خود را اجرا کند، بدون اینکه به این واقعیت اشاره کند که اساساً عدم دسترسی آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران ناشی از اقدام تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: نکته دیگر اینکه ارجاع به شورای امنیت، اساساً موضوعیت ندارد؛ به خاطر اینکه ایران مرتکب هیچ عدم پایبندی نشده است. آن چیزی که از آن به عنوان عدم پایبندی نام می‌برند، صرفاً نتیجه اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران است.

وی گفت: اگر آژانس می‌خواست حداقل انصاف و رعایت اصول خودش را داشته باشد، باید همان زمان اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کرد.

بقائی در پاسخ به پرسشی درباره کشور‌های رأی‌دهنده به این قطعنامه و معنای الگوی رأی‌گیری آنها گفت: ببینید، حدود یک‌سوم کشور‌های عضو آژانس با این قطعنامه مخالفت کردند یا موافقت نکردند. این قطعنامه با اجماع تصویب نشده است.

وی افزود: کشور‌هایی که رأی دادند، مشخص است؛ به نوعی می‌شود از این الگوی رأی گله‌ای نام برد. کشور‌های اروپایی و آمریکا، جمعی از دوستانشان را یا مرعوب کردند یا به هر عنوانی تطمیع کردند برای رأی دادن به این قطعنامه.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: تأسف‌بار است که کشوری مثل ژاپن که خودش قربانی سلاح‌های هسته‌ای بوده و تبعات اقدامات متناقض آمریکا را دیده، به این قطعنامه رأی مثبت داده است. همین‌طور عربستان که به هر حال به‌خوبی در منطقه دیده است نتایج اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را.

وی ادامه داد:، اما همان‌طور که عرض کردم، مشخص است که خود این رفتار باعث نوعی تفرقه و انشقاق در بین اعضای شورای حکام شده است.

بقائی تأکید کرد: قطعاً هیچ نتیجه‌ای نخواهند گرفت از این فرایند، به جز سیاسی کردن بیشتر آژانس و تخریب پایه‌های رژیم عدم اشاعه.

وی افزود: سه فلسفه وجود داشته که مهم‌ترین آن خلع سلاح و احقاق حقوق هسته‌ای کشور‌ها بوده است. در هر دو مورد ناکام مانده و دلیل اصلی‌اش هم سوءاستفاده آمریکا و سه کشور اروپایی از این رژیم عدم اشاعه است.

منبع: ایرنا