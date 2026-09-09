سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، اساساً موضوعیت ندارد؛ به خاطر اینکه ایران مرتکب هیچ عدم پایبندی نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه شامگاه چهارشنبه ۱۸ شهریور در گفت‌و‌گو با صداوسیما، در پاسخ به پرسشی درباره قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار کرد: این اقدام یک تناقض آشکار است. در چارچوب آنچه به «اسنپ‌بک» موسوم شده، ادعا کردند که همه قطعنامه‌های مربوط به ایران برگشته است. ما همان زمان اعلام کردیم که اسنپ‌بک هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ عملیاتی غیرقانونی و اقدامی است که نمی‌توانند درباره آن ادعا کنند که انجام شده است.

وی با بیان اینکه الان درستی ادعای ما، چین و روسیه و برخی دیگر از کشور‌ها روشن و مشخص شد اساساً اسنپ‌بک رخ نداده است، گفت: نکته دیگر اینکه این قطعنامه کاملاً درخواست متناقضی را مطرح می‌کند؛ درخواست می‌کند که ایران تعهدات پادمانی خود را اجرا کند، بدون اینکه به این واقعیت اشاره کند که اساساً عدم دسترسی آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران ناشی از اقدام تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: نکته دیگر اینکه ارجاع به شورای امنیت، اساساً موضوعیت ندارد؛ به خاطر اینکه ایران مرتکب هیچ عدم پایبندی نشده است. آن چیزی که از آن به عنوان عدم پایبندی نام می‌برند، صرفاً نتیجه اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران است.

وی گفت: اگر آژانس می‌خواست حداقل انصاف و رعایت اصول خودش را داشته باشد، باید همان زمان اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کرد.

بقائی در پاسخ به پرسشی درباره کشور‌های رأی‌دهنده به این قطعنامه و معنای الگوی رأی‌گیری آنها گفت: ببینید، حدود یک‌سوم کشور‌های عضو آژانس با این قطعنامه مخالفت کردند یا موافقت نکردند. این قطعنامه با اجماع تصویب نشده است.

وی افزود: کشور‌هایی که رأی دادند، مشخص است؛ به نوعی می‌شود از این الگوی رأی گله‌ای نام برد. کشور‌های اروپایی و آمریکا، جمعی از دوستانشان را یا مرعوب کردند یا به هر عنوانی تطمیع کردند برای رأی دادن به این قطعنامه.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: تأسف‌بار است که کشوری مثل ژاپن که خودش قربانی سلاح‌های هسته‌ای بوده و تبعات اقدامات متناقض آمریکا را دیده، به این قطعنامه رأی مثبت داده است. همین‌طور عربستان که به هر حال به‌خوبی در منطقه دیده است نتایج اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را.

وی ادامه داد:، اما همان‌طور که عرض کردم، مشخص است که خود این رفتار باعث نوعی تفرقه و انشقاق در بین اعضای شورای حکام شده است.

بقائی تأکید کرد: قطعاً هیچ نتیجه‌ای نخواهند گرفت از این فرایند، به جز سیاسی کردن بیشتر آژانس و تخریب پایه‌های رژیم عدم اشاعه.

وی افزود: سه فلسفه وجود داشته که مهم‌ترین آن خلع سلاح و احقاق حقوق هسته‌ای کشور‌ها بوده است. در هر دو مورد ناکام مانده و دلیل اصلی‌اش هم سوءاستفاده آمریکا و سه کشور اروپایی از این رژیم عدم اشاعه است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، پرونده هسته‌ای ایران
خبرهای مرتبط
رد ادعا‌های نادرست مندرج در بیانیه نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب
عارف: تهدیدکنندگان زیرساخت و تمدن ایران صلاحیت داوری ندارند
بقایی: ضربات دفاعی ایران منحصرا علیه اهداف نظامی بوده است
بقائی: سفر رئیس‌جمهور به هند برای شرکت در اجلاس بریکس بسیار مهم است
بقائی: آمریکا جنگ را آغاز کرده، اما انتظار دارد تمام جهان هزینه آن را بپردازد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سردار شریف: در صورت تداوم شرارت دشمن، شگفتانه‌های جدید ایران در راه است
بیانیه وزارت امور خارجه درباره تعرض ارتش تروریستی آمریکا به شناور‌های ایرانی و پاسخ دفاعی ایران
مخالفت ۶۹ درصدی با عرضه بنزین با نرخ ۸۷ هزار تومان
پزشکیان: رسیدگی به محرومان از اولویت‌های حکمرانی است
فرمانده نیروی زمینی ارتش: برای رویارویی با هر تهدیدی آمادگی کامل داریم
رژیم اسرائیل دلیل اصلی فشار آمریکا و غرب بر ایران است
ایران، روسیه و چین: ارجاع موضوع ایران به شورای امنیت فاقد مبنای حقوقی است
ایران قطعنامه شورای حکام را سیاسی و مخدوش خواند
مخبر: ترامپ با شکار زهپاد آمریکایی می‌فهمد با چه قدرتی طرف است
واکنش غریب آبادی به تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام
آخرین اخبار
عارف: تهدیدکنندگان زیرساخت و تمدن ایران صلاحیت داوری ندارند
خودرو‌های فرسوده از رده خارج می‌شوند
بقائی: ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت موضوعیت ندارد
رئیس‌جمهور بر عزم دولت برای اصلاح و تحول در نظام اداری کشور تأکید کرد
عارف: ۹۵ درصد دستاورد‌های علم و فناوری کشور مرهون نگاه رهبر شهید انقلاب است
واکنش غریب آبادی به تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام
دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با عراقچی
ایران قطعنامه شورای حکام را سیاسی و مخدوش خواند
معاون حقوقی رئیس‌جمهور: واگذاری اختیارات به استانداران در جنگ کارآمدی خود را نشان داد
آیت‌الله جنتی: نیازمند روحیه جهادی در عرصه نبرد اقتصادی هستیم
ایران، روسیه و چین: ارجاع موضوع ایران به شورای امنیت فاقد مبنای حقوقی است
مخبر: ترامپ با شکار زهپاد آمریکایی می‌فهمد با چه قدرتی طرف است
تاکید عراقچی بر تعمیق روابط اقتصادی و کنسولی با ارمنستان
سرپرست سفارت ایران در کابل به عراقچی گزارش داد
دیدار سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان همکاری اسلامی با عراقچی
مخالفت ۶۹ درصدی با عرضه بنزین با نرخ ۸۷ هزار تومان
بیانیه وزارت خارجه ایران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان
بیانیه وزارت امور خارجه درباره تعرض ارتش تروریستی آمریکا به شناور‌های ایرانی و پاسخ دفاعی ایران
متوسط حداکثر قیمت مطلوب بنزین آزاد از نظر مردم حدود ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان برآورد شده است
روز بدون خودرو باید از دولت و دستگاه‌های دولتی آغاز شود/ قدردانی از همراهی مردم و عوامل اجرایی در اجرای طرح بنزین
پزشکیان: رسیدگی به محرومان از اولویت‌های حکمرانی است
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
سردار شریف: در صورت تداوم شرارت دشمن، شگفتانه‌های جدید ایران در راه است
فرمانده نیروی زمینی ارتش: برای رویارویی با هر تهدیدی آمادگی کامل داریم
رژیم اسرائیل دلیل اصلی فشار آمریکا و غرب بر ایران است
کنایه عزیزی به ترامپ با استفاده از ابزار هوش مصنوعی
کرسی‌های علمی و نظریه‌پردازی برای بررسی تجمعات بی‌سابقه مردمی در حمایت از کشور تشکیل شود
شلیک موشک‌های بالستیک ایران به ناو‌های آمریکا؛ تحولی در نبرد خلیج فارس
واکنش سفارت ایران به قصد دولت انگلیس برای اعمال تحریم علیه تهران
بازار طلا نیازمند تنظیم‌گری جدی است/ سکوهای آنلاین نباید به سمت قیمت‌سازی یا ایجاد التهاب در بازار حرکت کنند