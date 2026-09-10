تیم فوتبال پاری سن ژرمن در اولین دیدار خود در فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا اسلوان براتیسلاو را درهم کوبید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته اول لیگ قهرمانان اروپا فصل ۲۰۲۶/۲۷ تیم فوتبال پاری سن ژرمن قهرمان ۲ فصل گذشته این رقابت‌ها در ورزشگاه خانگی خود پارک دو پرنس میزبان اسلاون براتیسلاوا اسلواکی بود.

‫یحیی توره ستاره پیشین تیم‌های بارسلونا و منچسترسیتی امشب با نشستن روی نیمکت اسلوان براتیسلاوا مقابل پاری سن ژرمن، نام خود را به عنوان نخستین سرمربی آفریقایی تاریخ لیگ قهرمانان اروپا در تاریخ ثبت کرد.

پاریسی‌ها بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۱۷ شوت سنگین نونو مندس به تیرک برخورد کرد و در برگشت عثمان دمبله دروازه را باز کرد. ۸ دقیقه بعد بازهم دمبله دروازه را باز کرد تا در این دیدار دبل کرده باشد.

در دقیقه ۳۱ سانتر عثمان دمبله روی دروازه اسلوان براتیسلاوا با تاثیرگذاری فران تورس خرید جدید PSG تبدیل به گل سوم پاریسی‌ها شد.

نیمه اول این دیدار با برتری ۳ - ۰ پاریسی‌ها به پایان رسید.

در نیمه دوم نیز شاگردان انریکه با میل گلزنی پابه میدان گذاشتند و  در دقیقه ۴۷ مگنس آکلیوش دفاع با حرکتی انفرادی دفاع اسلوان را بهم ریخت و پشت محوطه جریمه به فران تورس پاس داد و او نیز با شوتی زیبا و دیدنی دروازه را باز کرد تا همچون دمبله در این دیدار دبل کرده باشد.

ارسال خوب عثمان دمبله از روی نقطه کرنر با ضربه فران تورس همراه شد تا در دقیقه ۵۶ پاریسی‌ها بازهم به گل برسند و تورس با ثبت هت تریک در این دیدار شب رویایی داشته باشد.

در دقیقه ۵۸ کامارا با حرکت انفرادی به قلب دفاع PSG  زد و با توپ سنگین دروازه را باز کرد تا یکی از گل‌های خورده را جبران کرده باشد.

در دقیقه ۸۷  فابیان رویز هافبک اسپانیایی پاریسی‌ها گل ششم تیمش را زد.

این دیدار در پایان با برتری قاطع ۶ - ۱ پاری سن ژرمن به پایان رسید.

نتایج سایر دیدار‌ها بدین شرح است:

اشتوتگارت ۳ - ۱ وایکینگ

اسپورتینگ ۳ - ۱ گالاتاسرای

برچسب ها: لیگ قهرمانان اروپا ، پاری سن ژرمن ، اسلوان ، یحیی توره
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