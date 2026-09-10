تیم فوتبال پاری سن ژرمن در اولین دیدار خود در فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا اسلوان براتیسلاو را درهم کوبید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته اول لیگ قهرمانان اروپا فصل ۲۰۲۶/۲۷ تیم فوتبال پاری سن ژرمن قهرمان ۲ فصل گذشته این رقابت‌ها در ورزشگاه خانگی خود پارک دو پرنس میزبان اسلاون براتیسلاوا اسلواکی بود.

‫یحیی توره ستاره پیشین تیم‌های بارسلونا و منچسترسیتی امشب با نشستن روی نیمکت اسلوان براتیسلاوا مقابل پاری سن ژرمن، نام خود را به عنوان نخستین سرمربی آفریقایی تاریخ لیگ قهرمانان اروپا در تاریخ ثبت کرد.

پاریسی‌ها بازی را هجومی آغاز کردند و در دقیقه ۱۷ شوت سنگین نونو مندس به تیرک برخورد کرد و در برگشت عثمان دمبله دروازه را باز کرد. ۸ دقیقه بعد بازهم دمبله دروازه را باز کرد تا در این دیدار دبل کرده باشد.

در دقیقه ۳۱ سانتر عثمان دمبله روی دروازه اسلوان براتیسلاوا با تاثیرگذاری فران تورس خرید جدید PSG تبدیل به گل سوم پاریسی‌ها شد.

نیمه اول این دیدار با برتری ۳ - ۰ پاریسی‌ها به پایان رسید.

در نیمه دوم نیز شاگردان انریکه با میل گلزنی پابه میدان گذاشتند و  در دقیقه ۴۷ مگنس آکلیوش دفاع با حرکتی انفرادی دفاع اسلوان را بهم ریخت و پشت محوطه جریمه به فران تورس پاس داد و او نیز با شوتی زیبا و دیدنی دروازه را باز کرد تا همچون دمبله در این دیدار دبل کرده باشد.

ارسال خوب عثمان دمبله از روی نقطه کرنر با ضربه فران تورس همراه شد تا در دقیقه ۵۶ پاریسی‌ها بازهم به گل برسند و تورس با ثبت هت تریک در این دیدار شب رویایی داشته باشد.

در دقیقه ۵۸ کامارا با حرکت انفرادی به قلب دفاع PSG  زد و با توپ سنگین دروازه را باز کرد تا یکی از گل‌های خورده را جبران کرده باشد.

در دقیقه ۸۷  فابیان رویز هافبک اسپانیایی پاریسی‌ها گل ششم تیمش را زد.

این دیدار در پایان با برتری قاطع ۶ - ۱ پاری سن ژرمن به پایان رسید.

نتایج سایر دیدار‌ها بدین شرح است:

اشتوتگارت ۳ - ۱ وایکینگ

اسپورتینگ ۳ - ۱ گالاتاسرای

برچسب ها: لیگ قهرمانان اروپا ، پاری سن ژرمن ، اسلوان ، یحیی توره
خبرهای مرتبط
لیگ قهرمانان اروپا؛
لیورپول ۲ - ۱ اتلتیکو مادرید/ بازگشت تماشایی قرمز‌ها در آنفیلد + فیلم
اهدای جایزه برترین بازیکن لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۵/۲۶ به کواراتسخلیا
لیگ قهرمانان اروپا؛
پیروزی دورتموند با نقش اولی سرهو گیراسی/ بتیس در خانه لیل برنده شد + فیلم
لیگ قهرمانان اروپا؛
پورتو ۰ - ۲ منچسترسیتی/ طوفان ارلینگ هالند در پرتغال + فیلم
لیگ قهرمانان اروپا؛
رئال مادرید ۲ - ۱ اینتر/ پیروزی کهکشانی ها در شب پرهیجان سانتیاگو برنابئو + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خداداد باید حواسش را جمع کند/ پرسپولیس همین طور ادامه دهد قهرمان می‌شود
صعود والیبال ایران با سه برد متوالی به مرحله حذفی/ دیوار چین برای شاگردان پیاتزا کوتاه بود!
صدور کیفرخواست برای مدیران فوتبال تایید شد/ ماجرای پاداش ۲۰ هزار دلاری چیست؟
چین تایپه حریف ایران در مرحله یک چهارم نهایی شد
پیاتزا: مقابل چین نبرد واقعی داشتیم/ تیم ایران روزبه‌روز بهتر می‌شود
ساخت ورزشگاه جدید با بیش از ۳۵ همت یا نوسازی آزادی با حدود ۵ همت؟
اعلام داوران قضاوت کننده در هفته هفتم لیگ برتر
جوان‌های استقلال در مسیر فیکس شدن؛ فرصت طلایی در روز‌های شلوغ
قاسمپور: مسئولان ورزش سرمنشا فحاشی‌ها هستند/ تنبیهات آبکی به درد نمی‌خورند
سحرخیزان زیر ذره‌بین؛ استقلال در خط حمله چه می‌کند؟
آخرین اخبار
اهدای جایزه برترین بازیکن لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۵/۲۶ به کواراتسخلیا
ناپولی ۰ - ۱ آرسنال/ کاپیتان اودگارد پیام آور شادی برای توپچی ها شد + فیلم
پاری سن ژرمن ۶ - ۱ اسلوان براتیسلاوا/ جشنواره گل شاگردان انریکه هفته نخست
بارسلونا ۵ - ۱ فاینورد/ زلزله در نیوکمپ + فیلم
آخرین محک تنیسور‌ها پیش از بازی‌های آسیایی ناگویا/ از پیروزی رحمانی تا برتری تیم‌های دونفره ایران
خداداد باید حواسش را جمع کند/ پرسپولیس همین طور ادامه دهد قهرمان می‌شود
اردوبادی کناره‌گیری کرد، صابری معرفی شد
زمان بازگشت عمری به تمرینات پرسپولیس
ساخت ورزشگاه جدید با بیش از ۳۵ همت یا نوسازی آزادی با حدود ۵ همت؟
برنامه مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال مردان اعلام شد
چین تایپه حریف ایران در مرحله یک چهارم نهایی شد
پیاتزا: مقابل چین نبرد واقعی داشتیم/ تیم ایران روزبه‌روز بهتر می‌شود
اعلام داوران قضاوت کننده در هفته هفتم لیگ برتر
عزیزی: ناگویا نقطه عطف گلف ایران است
جوان‌های استقلال در مسیر فیکس شدن؛ فرصت طلایی در روز‌های شلوغ
سحرخیزان زیر ذره‌بین؛ استقلال در خط حمله چه می‌کند؟
صدور کیفرخواست برای مدیران فوتبال تایید شد/ ماجرای پاداش ۲۰ هزار دلاری چیست؟
قاسمپور: مسئولان ورزش سرمنشا فحاشی‌ها هستند/ تنبیهات آبکی به درد نمی‌خورند
کرم‌پور: زیرساخت، مهم‌ترین نیاز گلف ایران است
رضایی: جوان‌گرایی، آینده گلف ایران را تضمین می‌کند
صعود والیبال ایران با سه برد متوالی به مرحله حذفی/ دیوار چین برای شاگردان پیاتزا کوتاه بود!
فرصت ۱ ماهه کمیسیون اصل نود به وزارت ورزش و جوانان
بخارایی: فصل اردو‌ها و مسابقات ملی اسکیت ادامه دارد
نخستین حضور تاریخی بوکس بانوان ایران در بازی‌های آسیایی/ معمار بوکس بانوان هم باید اعزام شود
کربکندی: شاید کسر امتیاز در بهبود رفتار‌ها موثرتر باشد/ جا داشت خداداد عزیزی بیشتر محروم شود
درخواست استقلالی‌ها از تیم ملی: حبیب را ببینید
مدال طلا بر گردن سمیه رحیمی 
مشعل بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ در آتن روشن می‌شود
تیم ملی امید راهی بازی‌های آسیایی ناگویا شد