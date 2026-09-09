باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که جنگ علیه ایران «بلافاصله پس از» انتخابات میاندورهای در ماه نوامبر (آبان) پایان خواهد یافت.
رئیس جمهور آمریکا پیش از سفر خود به تگزاس، جایی که قرار است در نخستین گردهمایی میاندورهای حزب جمهوریخواه سخنرانی کند، در گفتوگو با خبرنگاران در مورد قیمت بالای انرژی اظهار نظر کرد و مدعی شد که «درست پس از انتخابات، قیمت نفت رو به کاهش خواهد رفت.» او همچنین گفت که قیمت بنزین به ۲ دلار در هر گالن کاهش خواهد یافت.
ترامپ با ادعای اینکه تهران «بهشدت تلاش میکند بر انتخابات تأثیر بگذارد»، گفت واشنگتن به دنبال ازسرگیری مذاکرات هستهای نیست. او گفت که مذاکرات ممکن است از سر گرفته شود و در عین حال افزود «این چیزی نیست که آمریکا به دنبال آن باشد».
اظهارات ترامپ درباره قیمت انرژی در حالی مطرح میشود که تنشهای منطقهای افزایش یافته و در پی آن، بهای نفت خام امروز پس از یک ماه و نیم، مجددا از بشکهای صد دلار فراتر رفته است.
منبع: الجزیره