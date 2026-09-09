باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی یونسی رستمی روز چهارشنبه از مناطق روستایی ساری که به تازگی بر اثر سیل و طوفان دچار خسارت شده بودند، بازدید کرد.

استاندار مازندران طی این بازدید با حضور در روستا‌های آسیب‌دیده، ضمن دیدار و گفت‌وگوی رودررو با خانواده‌های متأثر و بازدید از منازل خسارت‌دیده، با مردم همدردی کرد و دستور‌های لازم را برای رفع مشکلات ساکنان این مناطق صادر کرد.

وی در حاشیه این بازدید با قدردانی از تلاش فرمانداران، بخشداران و دهیاران، اظهار کرد: همکاری بسیار خوب مردم سراسر استان با مسئولان باعث شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن حدود ۳۶ ساعت همه خدمات زیربنایی و امدادی از جمله تأمین آب و برق در اختیار شهروندان قرار گیرد. واقعاً تصور نمی‌کردم بتوانیم در این مدت کوتاه، آثار این حادثه برطرف شود.

استاندار مازندران با اشاره به عوامل تشدید خسارت‌ها افزود: ۲ مسئله در این حادثه دیده می‌شود؛ نخست آنکه برخی هم استانی‌ها، حریم بستر رودخانه را رعایت نکرده و در کنار رودخانه مغازه و ساخت‌وساز کرده‌اند و دوم آنکه اقدامات پیشگیرانه لازم در سال‌های پیش از این صورت نگرفته بود.

استاندار مازندران تصریح کرد: به‌زودی و پیش از هفته آینده، گروهی را مأمور می‌کنم تا برای انجام اقدامات زیربنایی و ساماندهی این مناطق بررسی و برنامه‌ریزی کنند تا در صورت وقوع حوادث مشابه، این حوادث تکرار نشود. چنین حادثه‌ای پیش‌تر در سال ۸۷ نیز رخ داده بود.

یونسی‌رستمی در پاسخ به پرسشی درباره تأمین مالی جبران خسارت‌ها گفت: در حال پیگیری هستیم که چوب‌های جمع‌آوری‌شده در ورودی روستای پایش ساماندهی شود و درآمد حاصل از فروش آن که به میلیارد‌ها تومان می‌رسد به جبران خسارت آسیب‌دیدگان اختصاص یابد.

وی در خصوص برآورد خسارت وارد شده گفت: برآورد می‌شود ۳.۵ تا ۴ همت آسیب دیده باشد که منابع جبرانی آن تا جای ممکن، با توجه به شرایط موجود، تهیه و در اختیار شهروندان عزیز قرار خواهد گرفت.

یونسی رستمی خاطرنشان کرد: در این زمینه با منابع طبیعی نیز هماهنگ شده است تا اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای در بالاترین سطح ممکن انجام شود.