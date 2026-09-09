باشگاه خبرنگاران جوان - پانزدهمین جلسه کارگروه ملی آلودگی هوا با موضوع بررسی برنامههای نوسازی و اسقاط ناوگان فرسوده به ریاست محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور و با حضور شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، عظیمیفر مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، مدیران عامل شرکتهای تاکسی اینترنتی و نمایندگان دستگاههای مربوطه برگزار شد.
در این نشست، موضوع اسقاط و نوسازی ناوگان فرسوده با توجه به نقش آن در کاهش مصرف سوخت، ناترازی انرژی و آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفت و بر اجرای برنامههای مرتبط با افزایش اسقاط و نوسازی ناوگان تأکید شد.
همچنین اصلاحیه آییننامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و مشوقهای پیشبینیشده برای افزایش اسقاط و نوسازی ناوگان مورد توجه قرار گرفت. بر اساس مباحث مطرحشده در جلسه، موتورسیکلتهای فرسوده، بهویژه موتورسیکلتهای کار و تاکسیهای فرسوده، نیز در برنامه نوسازی قرار دارند
قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه آلودگی هوا بر اساس نظرسنجیهای انجامشده یکی از مهمترین نارضایتیهای مردم تهران و کلانشهرهاست، گفت: خودروهای فرسوده، موتورسیکلتهای فرسوده و کامیونهای فرسوده از عوامل مهم آلودگی هوا هستند و باید برای کاهش آلایندگی ناشی از این وسایل نقلیه، اقدامات جدی انجام شود.
وی با اشاره به برگزاری جلسه بررسی نوسازی ناوگان فرسوده اظهار کرد: این جلسه در ادامه جلسات کارشناسی گذشته و با حضور همکاران و نمایندگان دو پلتفرم تاکسی اینترنتی برگزار شد و هماهنگیهای لازم برای خروج خودروهای فرسوده و خودروهای پرمصرف و آلاینده از چرخه فعالیت انجام گرفت.
معاون اجرایی رئیسجمهور افزود: تلاش میشود برای خودروهایی که مصرف سوخت و آلایندگی بیشتری دارند، تسهیلاتی در نظر گرفته شود تا این خودروها با خودروهای باکیفیتتر و کمآلاینده جایگزین شوند.
قائمپناه همچنین از برنامه دولت برای نوسازی موتورسیکلتهای فرسوده خبر داد و گفت: در شهرهایی مانند تهران، مشهد و اصفهان که بیشترین میزان آلودگی هوا را دارند، موضوع نوسازی موتورسیکلتهای فرسوده با جدیت دنبال خواهد شد.
وی با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی تصریح کرد: باید بیشتر به سمت خودروهای برقی و هیبریدی حرکت کنیم، چراکه این خودروها آلودگی کمتری ایجاد میکنند. منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح نیز در حال تامین است و تلاش میکنیم با اجرای این اقدامات به کاهش آلودگی هوا کمک کنیم.
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر اینکه تصمیمات اتخاذشده باید هرچه سریعتر وارد مرحله اجرا شود، گفت: موضوعی که بهطور جدی پیگیر آن هستیم این است که این اتفاق بیفتد و اقدامات انجامشده به مرحله عملیاتی برسد. قرار است هفته آینده گزارش اقدامات ارائه شود تا تصمیمات قطعی شوند و مردم نیز در عمل شاهد اجرای این اقدامات باشند.
قائمپناه با بیان اینکه اجرای این طرحها زمانبر است، اما ابراز امیدواری کرد و افزود: امیدوارم با تلاشهایی که امسال انجام شده، در فصل زمستان شاهد آلودگی هوای کمتری باشیم و هم مدارس بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند و هم میزان آلودگی هوا کاهش پیدا کند.
وی در پایان تاکید کرد: تمام تلاش دولت این است که با اجرای مجموعه اقدامات، میزان آلودگی هوا را کاهش دهد.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت