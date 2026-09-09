باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت روز چهارشنبه نوشت تصمیم ۱۲ کشور غربی به رهبری انگلیس برای اعمال محدودیت‌های تجاری علیه کالا‌های تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی، نشان‌دهنده «شکست دیپلماتیک و ناکامی قابل توجه» کابینه بنیامین نتانیاهو است.

انگلیس، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، ایسلند، ایرلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا و سوئد روز سه‌شنبه اعلام کردند قصد دارند محدودیت‌هایی را علیه تجارت کالا‌های تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی اعمال کنند. این کشور‌ها اعلام کردند اقدامات اسرائیل در کرانه باختری اشغالی، امکان تحقق راه‌حل دو دولتی را تضعیف می‌کند و از اسرائیل خواستند گسترش شهرک‌سازی و خشونت شهرک‌نشینان را متوقف کند.

یدیعوت آحارونوت نوشت در حالی که اتحادیه اروپا طی ماه‌های گذشته نتوانسته درباره تحریم واردات از شهرک‌های اسرائیلی به توافق برسد، چند کشور اروپایی تصمیم گرفته‌اند به‌صورت مستقل اقدام کنند و موضوع را از سطح دیپلماسی اتحادیه اروپا به مجالس قانون‌گذاری ملی منتقل کنند.

هلند پیش‌تر چنین محدودیت‌هایی را تصویب کرده است، هرچند این مقررات به دلیل ادعای تبعیض‌آمیز بودن در دادگاه به چالش کشیده شده و قرار است از ۲۲ سپتامبر اجرایی شود. اسپانیا نیز قوانینی در این زمینه دارد و در لوکزامبورگ و سوئد نیز اقدامات مشابه در حال بررسی است. بلژیک هم برنامه‌هایی برای اعمال چنین محدودیت‌هایی اعلام کرده، اما هنوز قانونی در این زمینه تصویب نکرده است.

نگرانی اصلی اسرائیل، حجم نسبتاً محدود تجارت شهرک‌ها نیست، بلکه احتمال گسترش پیامد‌های اقتصادی این اقدامات است. یدیعوت آحارونوت گزارش داد مقام‌های اسرائیلی و نمایندگان بخش تجاری نگرانند برخی واردکنندگان اروپایی برای جلوگیری از ریسک حقوقی و اداری، به‌جای بررسی محل تولید هر کالا، خرید محصولات اسرائیلی را به‌طور کامل متوقف کنند.

بر اساس مقررات جدید هلند، واردکنندگان کالا‌های تولیدشده در شهرک‌ها ممکن است با مجازات‌هایی تا شش سال حبس روبه‌رو شوند. مقام‌های اسرائیلی بیم دارند این موضوع در عمل به شکل‌گیری یک «تحریم گسترده و خاموش» علیه کالا‌های اسرائیلی منجر شود.

این روزنامه همچنین افزایش فشار اروپا را به گسترش حملات شهرک‌نشینان افراطی علیه فلسطینی‌ها و اموال آنها مرتبط دانست. تصاویر ورود شهرک‌نشینان به روستا‌های فلسطینی و گزارش‌های مربوط به خشونت، فشار دولت‌های اروپایی را افزایش داده است. اظهارات جنجالی ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی و بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی این رژیم نیز به تشدید انتقاد‌های اروپا کمک کرده است.

از نگاه این روزنامه، ناتوانی اسرائیل در مقابله مؤثر با خشونت شهرک‌نشینان موجب شده این اقدامات به «بومرنگ سیاسی» تبدیل شود؛ به این معنا که اقدامات افراطی در کرانه باختری، استدلال دولت‌ها و فعالان اروپایی مخالف شهرک‌سازی را تقویت کرده است.

یدیعوت آحارونوت همچنین نوشت ملاحظات سیاسی داخلی در تصمیم انگلیس نقش داشته و دولت حزب کارگر تحت فشار بخشی از پایگاه سیاسی خود قرار دارد، اما مهم‌تر از آن، توانایی لندن برای تشکیل ائتلافی متشکل از ۱۲ کشور در حمایت از این اقدام است.

این تصمیم در بحبوحه کارزار انتخاباتی اسرائیل اتخاذ شده و برخی سیاستمداران اسرائیلی معتقدند فشار بین‌المللی علیه شهرک‌ها می‌تواند در نهایت به تقویت نتانیاهو و متحدان راست‌گرای او در انتخابات منجر شود. با این حال، این روزنامه نتیجه گرفت که اقدام انگلیس و ۱۱ کشور دیگر، نه‌تنها یک شکست دیپلماتیک، بلکه «ناکامی قابل توجه اسرائیل در جلوگیری از شکل‌گیری یک ابتکار بین‌المللی هماهنگ» محسوب می‌شود.

فلسطینی‌ها هشدار داده‌اند که اسرائیل از طریق عملیات ارتش و حملات شهرک‌نشینان در حال هموار کردن مسیر برای الحاق رسمی کرانه باختری است؛ اقدامی که به گفته آنها امکان تشکیل کشور فلسطینی را تضعیف می‌کند.

منبع: آناتولی