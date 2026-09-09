باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت خارجه سوریه ورود بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به خاک این کشور را محکوم کرد و این اقدام را «تحریک‌آمیز و نقض آشکار» حاکمیت سوریه خواند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «سوریه ورود غیرقانونی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اشغالگر اسرائیل به خاک سوریه و بازدید او از جبل‌الشیخ را به‌شدت محکوم می‌کند؛ اقدامی تحریک‌آمیز که نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه و قوانین بین‌المللی است».

نتانیاهو امروز همراه با وزیر جنگ و معاون رئیس ستاد ارتش خود به کوه‌های «جبل‌الشیخ» سوریه رفت تا از نظامیان اشغالگر اسرائیلی که در جنوب سوریه مستقر هستند، بازدید کند.

جبل‌الشیخ رشته‌کوهی راهبردی در منطقه مرزی سوریه، لبنان و بلندی‌های جولان است که بخش عمده آن در خاک سوریه قرار دارد. این منطقه به دلیل ارتفاع زیاد و اشراف بر مناطق وسیعی از سوریه، لبنان و سرزمین‌های اشغالی اهمیت نظامی و امنیتی بالایی دارد.

از زمان روی کار آمدن دولت جدید سوریه، رژیم صهیونیستی نظامیان خود را در بخش‌هایی از جنوب سوریه، از جمله مناطق نزدیک به جبل‌الشیخ، مستقر کرده است.

منبع: رویترز