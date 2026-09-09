باشگاه خبرنگاران جوان- شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از سکونتگاه‌های غیر رسمی و متاطق حاشیه‌نشین شهر ملایر در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا افزود: آسیبی که شهر‌های ما در جنگ دیدند، در بافت فرسوده به دلیل ریزدانگی و سازه‌های ناپایدار، بسیار بیشتر و گسترده‌تر بود.

به گفته وی، پس از بررسی‌های میدانی، تعداد واحد‌های مسکونی آسیب دیده در این محلات به‌طور دقیق شناسایی شده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری کشور در خصوص مسوولیت بازسازی مسکن تصریح کرد: موضوع بازسازی مساکن در مناطق جنگ زده بر عهده بنیاد مسکن است و در گام نخست، ودیعه مسکن در اختیار مالکان قرار گرفت تا بتوانند خانه‌های خود را جابه‌جا کنند و در بازه زمانی مشخص، با کمک خود مردم و تسهیلات دولتی، اقدام به نوسازی کنند و ما در این حوزه ورود نکردیم.

گلپایگانی از تصمیم جدید این وزارتخانه برای فراتر رفتن از بازسازی صرف مسکن خبر داد و ادامه داد: با توجه به اتفاقات رخ داده در این محلات و پایین بودن سرانه‌های خدماتی، فرهنگی و فضای سبز، بر آن شدیم تا در صورت رضایت مردم، فضا‌های باز همگانی، فضای سبز و یادمان‌هایی برای شهدای جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه ایجاد کنیم.

وی با اشاره به استقبال خوب اهالی دو محله از این طرح گفت: ساکنان محله‌هایی در شهر ورامین و محله دروازه ری قم کاملاً رضایت دادند و در همین راستا منازل مالکان جابه‌جا شد و واحد‌های مسکونی دیگری به آنها تعلق گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی به رویکرد مشارکتی و رقابتی این طرح اشاره و اظهار کرد: نوع و روش کار و طراحی این فضا‌ها را به فراخوان عمومی گذاشتیم و اعلام کردیم که ایده‌ها ارسال شود.

گلپایگانی تأکید کرد: به ایده‌های برتر فرصت طراحی خواهیم داد تا با مشارکت مردم محله و خانواده‌های معظم شهدا، کاری شایسته و فراخور مقام شهدا انجام دهیم.

عبدالرضا گلپایگانی" معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری امروز چهارشنبه در سفر به شهرستان ملایر از محله‌های بازآفرینی ملایر به ویژه دولت آباد، عمارت منصوری، خانه سیف‌الدوله، محله‌های دژچنار و یخدان میرفتاح بازدید و کرد و ظرفیت‌ها و برنامه‌های بازآفرینی این شهر مورد بررسی قرار گرفت.