باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که ولادیمیر پوتین، همتای روس او میخواهد به توافقی برای پایان دادن به جنگ اوکراین دست یابد و پیشنهاد داد که یک نشست سه جانبه با پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین برگزار شود.
ترامپ پیش از سوار شدن به هواپیمای ریاست جمهوری به مقصد دالاس، جایی که در کنوانسیون ملی جمهوری خواهان شرکت میکند، به خبرنگاران گفت: «ما گفتگوی بسیار خوبی داشتیم. او میخواهد به توافق برسد و اگر زلنسکی هم بخواهد به توافق برسد، خیلی خوب میشود.»
ترامپ در پاسخ به این سوال که چه چیزی مانع توافق میشود، گفت: «مشکل دو نفر (پوتین و زلنسکی) است که از یکدیگر متنفرند. من فکر میکنم بیش از هر چیز دیگری، مشکل این است.»
رئیس جمهور آمریکا همچنین در پاسخ به این سوال که آیا برای ترتیب دادن یک نشست سه جانبه تلاش خواهد کرد، پاسخ داد: «ممکن است این اتفاق بیفتد. ما گفتگوی خوبی داشتیم. ممکن است این اتفاق بیفتد. افراد زیادی در آن جنگ جان خود را از دست میدهند: ۲۵ هزار نفر در ماه گذشته.»
اظهارات ترامپ در حالی مطرح میشود که دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه اعلام کرده است که مسکو نیز به دنبال پایان «هرچه سریعتر جنگ است» اما به گفته او «این اتفاق باید بر اساس شرایط مورد نظر روسیه باشد».
روسیه همواره تاکید کرده است که هرگونه توافقی برای پایان دادن به جنگ، باید «دلایل ریشهای بروز آن» را بررسی کند.
ابتدای این هفته استیو ویتکاف و جرد کوشنر ابتدا به مسکو سفر کرده و با ولادیمیر پوتین گفتوگو کردند. این دو فرستاده آمریکایی سپس به کییف رفتند و با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین دیدار کردند. با این حال، این دیدارها که در ادامه تلاش برای پایان دادن به جنگ چهار ساله اوکراین صورت میگیرد، تا کنون نتیجه مشخصی نداشته است.
منبع: آناتولی