باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام قبادی -حمیدرضا جعفریان، رئیس سازمان سینمایی سوره، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، آخرین وضعیت تولیدات این سازمان را تشریح کرد و از پایان ضبط دو سریال تازه خبر داد.

وی با اشاره به سریال خانم یامامورا که اقتباسی از یک کتاب است، گفت: ضبط این اثر به کارگردانی خانم عاج و تهیه‌کنندگی آقای فرجی به پایان رسیده و مراحل فنی آن در حال انجام است تا بتواند در نیمه دوم سال جاری در کنداکتور پخش تلویزیون قرار بگیرد.

وی افزود:سریال «خانم یامامورا» روایتی از زندگی کونیکو یاماموراست، از مقطع جوانی و آشنایی ایشان با آقای بابایی شروع می‌شود و بعد به ورودشان به ایران، ایام انقلاب و جنگ می‌پردازد.

جعفریان همچنین از اتمام ضبط سریال فک و فامیل به کارگردانی آقای دارابی و تهیه‌کنندگی آقایان شفا و موحد خبر داد و افزود: این مجموعه در ۳۵ قسمت و با مشارکت مرکز سیمرغ صداوسیما تولید شده و امیدواریم به‌زودی روی آنتن برود.

وی افزود:این سریال که با حضور سیدجواد رضویان، امیرحسین رستمی، مهدی هاشمی و مریم سعادت ساخته شده، به بررسی روابط اجتماعی و خانوادگی ساکنان یک ساختمان در شرایط جنگی می‌پردازد و هدف آن ارائه محتوای مناسب برای مخاطبان خانوادگی است.

رئیس سازمان سینمایی سوره در ادامه از آغاز چند پروژه جدید سخن گفت و تصریح کرد: همکاری با صداوسیما برای تولید سریال‌های تازه را شروع کرده‌ایم و همچنین دو مجموعه جدید را با همکاری پلتفرم‌های نمایش خانگی کلید خواهیم زد، هرچند هنوز جزئیات این آثار اعلام رسمی نشده است.

جعفریان در پاسخ به پرسشی درباره تولیدات سینمایی برای جشنواره فجر نیز بیان کرد: در تدارک ساخت چند فیلم سینمایی برای جشنواره امسال هستیم، اما هنوز مراحل فیلمنامه‌نویسی را طی می‌کنیم و تاکنون کلیدی نزده‌ایم. امیدواریم به‌زودی دو یا سه اثر را برای شرکت در جشنواره آماده کنیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برگزاری پانزدهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه ۱۰۰ اشاره کرد و گفت: فراخوان این دوره به پایان رسیده و بیش از ۱۵۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شده است. جلسات داوری از هفته آینده آغاز میشود و خود جشنواره از سه‌شنبه تا پنجشنبه در حوزه هنری برگزار خواهد شد و مراسم اختتامیه نیز روز جمعه در همین مکان برگزار میشود.

جعفریان از استقبال گسترده فیلمسازان جوان، افزود: امسال میانگین سنی شرکت کنندگان بسیار پایین است و حتی فیلمسازانی در رده سنی ۱۵ تا ۲۰ سال داریم که اتفاقی امیدوارکننده به شمار می‌رود و جشنواره امسال با شگفتی‌های برای مخاطبان همراه خواهد بود.