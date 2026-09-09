وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای کلیه ادعا‌های نادرست و اتهام‌های بی‌اساس مطرح‌شده علیه ایران در بیانیه پایانی یکصد و شصت و ششمین نشست شورای وزیران امور خارجه اتحادیه عرب را مردود دانست و محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران کلیه ادعا‌های نادرست و اتهام‌های بی‌اساس مطرح‌شده علیه ایران در بیانیه پایانی یکصد و شصت و ششمین نشست شورای وزیران امور خارجه اتحادیه عرب را مردود می‌داند و محکوم می‌کند.

در شرایطی که رژیم صهیونیستی به‌عنوان منبع اصلی شرارت و ناامنی در منطقه غرب آسیا، در حال ارتکاب تجاوز نظامی، نسل‌کشی و جنایات جنگی در فلسطین اشغالی، لبنان، سوریه و دیگر کشور‌های عربی-اسلامی است. اصرار برخی کشور‌های عضو اتحادیه عرب بر اتهام‌زنی بی‌اساس علیه ایران - به جای تمرکز بر حمایت از مردم فلسطین و مقابله با اشغالگری و توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی - هیچ توجیهی ندارد.

جمهوری اسلامی ایران با یادآوری سیاست اصولی حسن همسایگی، بر اهمیت تقویت همگرایی میان کشور‌های منطقه و پرهیز از اتخاذ مواضع تعرفه‌برانگیز تأکید می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر حاکمیت بلامنازع خود بر جزایر بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به‌عنوان بخش‌های جدایی‌ناپذیر از قلمروی ایران تأکید نموده و ضمن محکوم‌کردن هرگونه ادعای ارضی در این رابطه، تصریح می‌کند که حاکمیت ایران بر این جزایر بر مبنای سوابق تاریخی، اعمال مستمر صلاحیت حاکمیتی و اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل است و تکرار ادعا‌های بی‌اساس در بیانیه‌های سیاسی، هیچ تغییری در واقعیت‌های جغرافیایی، تاریخی و حقوقی مربوط به این جزایر ایجاد نخواهد کرد.

وزارت امور خارجه ادعا‌های مطرح‌شده در خصوص مداخله ایران در امور یمن را کاملاً مردود می‌داند. جمهوری اسلامی ایران همواره ضمن تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و تمامیت سرزمینی یمن، از گفت وگوی یمنی - یمنی بر اساس نقشه راه توافق‌شده، حمایت کرده است.

وزارت امور خارجه ضمن تأکید بر اهتمام همیشگی ایران نسبت به امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، این واقعیت روشن را یادآور می‌شود که ناامنی در مسیر‌های دریانوردی منطقه نتیجه مستقیم تجاوزات نظامی آمریکایی - صهیونیستی است و جمهوری اسلامی ایران ضمن پایبندی به حقوق بین‌الملل، تدابیر دفاعی لازم را برای صیانت از امنیت و منافع ملی خود اتخاذ کرده است.

جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که امنیت منطقه خلیج فارس و دریای عمان باید بر پایه همکاری کشور‌های ساحلی و بدون مداخله قدرت‌های خارجی تأمین شود و در این مسیر آمادگی خود را برای گفت‌و‌گو و همکاری با کشور‌های منطقه به منظور تقویت اعتماد متقابل، تحقق امنیت پایدار و پیشرفت اقتصادی برای همه کشور‌ها در غرب آسیا اعلام می‌کند.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، اتحادیه عرب
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۹ ۱۹ شهريور ۱۴۰۵
امارات و عربستان و کویت و....ملخ خورهای پابرهنه کی آدم شدند که کنده گویی میکنند.
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۶ ۱۹ شهريور ۱۴۰۵
پشتشان به پاکستان و ترکیه گرم شده.جفتک می اندازند.تا وقت هست و می شود ادبشان کرد .در دهانتان را گل بگیرید.
۲
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۰۴:۵۵ ۱۹ شهريور ۱۴۰۵
این عربها اگرفکر اندیشه درست داشتند مولای متقیان علی علیه السلام راخانه نشین نمیکردندواقعه کربلا واسیر ی اولیای الهی راانجام نمیدادند ودست دردست یهود ونصارا وصهیونها نمیگذاشتند .وبدروغ دم ازاسلام میزنند وبرعلیه اسلام عمل میکنند امروز بجای اینکه علیه کفاربرخیزند وازفلسطینیان حمایت کنند جلسه ادعای غلط درموردایران میگذارند.مسلماناننباید اعتمادکنند
۲
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۳ ۱۹ شهريور ۱۴۰۵
آخه مورچه چیه که کله پاچه ش چی باشه !!!
۲
۱۲
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