باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - نیروهای عملیات ویژه اوکراین روز چهارشنبه اعلام کردند در «عمیقترین حمله از زمان آغاز جنگ»، تأسیسات گازی روسیه در منطقه یامال-ننتس در غرب سیبری را هدف قرار دادهاند.
به گفته این نیروها، پهپادهای اوکراینی پس از طی مسافتی بیش از ۳ هزار کیلومتر، تأسیسات نووی اورنگوی و پوروسکی را هدف قرار دادند؛ منطقهای که تاکنون بهعنوان یکی از امنترین مناطق پشتیبانی روسیه و دور از خطوط جنگ شناخته میشد.
این دو تأسیسات در صنعت فرآوری گاز و میعانات گازی روسیه اهمیت زیادی دارند. ظرفیت طراحی کارخانه فرآوری میعانات نووی اورنگوی ۱۹.۵ میلیون تن ماده خام در سال است و کارخانه پوروسکی نیز در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۳.۴ میلیون تن میعانات گازی فرآوری کرده است.
مقامهای روسیه وقوع حمله پهپادی در نووی اورنگوی را تأیید کردند و گفتند در پی این حمله یک تأسیسات صنعتی دچار آتشسوزی شده است. فرماندار منطقه اعلام کرد این حادثه تلفات جانی یا مجروح نداشته و میزان خسارت در حال بررسی است. رویترز نیز این حمله را نخستین حمله به منطقه اصلی تولید گاز روسیه در شمال سیبری توصیف کرده است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین از این عملیات نیروهای ویژه تمجید کرد و مدعی شد پاسخ به جنگ روسیه باید بهگونهای باشد که مسکو واقعاً هزینه آن را احساس کند. او افزود هر حمله از این دست، توانایی روسیه برای به تعویق انداختن تصمیمهای لازم در مسیر دیپلماسی را کاهش میدهد.
منبع: رویترز