جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: مجموعه انتظامی نباید اجازه دهد اقدامات انتظامی موجب امنیتی شدن جامعه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور امروز در آئین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به جایگاه خدمت در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: در عصر مدیریت ولایت اگر بخواهیم شرایط امروز را با قبل از انقلاب مقایسه کنیم، در گذشته نیز سازمان‌هایی وجود داشتند که مسئولان آنها دو یا سه سال، کمتر یا بیشتر، مسئولیت داشتند، اما این کجا و آن کجا؟

وی افزود: امروز در عصر مدیریت یک فقیه و جانشین حضرت امام (ره) قرار داریم و این جلسه از برکت و ارزش ویژه‌ای برخوردار است. باید از کسی تقدیر شود که با همکاری سایر بخش‌ها در جامعه آرامش ایجاد کرده و زمینه توسعه کشور را فراهم می‌کند. یاد و خاطره شهدای مظلوم انتظامی که امروز برای کشور افتخار و عزت می‌آفرینند و فداکاری می‌کنند را گرامی می‌داریم؛ تاریخ این فداکاری‌ها را ثبت خواهد کرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به اینکه این افراد به عنوان مقدسات، عزت‌بخشان و سربازان بی‌ادعای ولایت و کسانی که تبعیت محض از ولایت دارند، در تاریخ ماندگار خواهند شد، عنوان کرد: آنچه امروز باید مورد تأکید و تذکر قرار دهیم، محتوای مسیر زندگی و راه ماست، به‌ویژه با توجه به وضعیت منطقه و شرایط کشور. امام راحل در ابتدای انقلاب فرمودند پشتیبان ولایت‌فقیه باشید تا مملکت به شما آسیب نرسد.

رضایی مطرح کرد: این جمله بسیار ارزشمند است. امروز امام سوم انقلاب نیز بر همین موضوع تأکید دارند. این جمله امام راحل، گویی جمله ائمه معصومین (ع) و پیامبران است. پشتیبان ولایت‌فقیه باشیم تا به مملکت ما آسیب نرسد، یعنی به این وحدت و راه ممکن توجه کنیم. باید بدانیم چه جایگاه ارزشمندی در اختیار داریم. باید سپاسگزار امام راحل باشیم که این دستاورد بزرگ را در انقلاب به ما هدیه کردند.

وی با اشاره به رویکرد مجموعه انتظامی کشور، تبعیت محض از ولایت را روح حاکم بر تمام برنامه‌های این مجموعه دانست و اذعان کرد: بر اساس احکام الهی، مجموعه انتظامی حتماً در مسیر عدالت حرکت می‌کند و حتماً در مسیر آرامش کشور گام برمی‌دارد. در تمام تاکتیک‌ها، آرام‌سازی جزو مدیریت حاکم بر مجموعه انتظامی است. تمام تلاش ما بر آن است که جامعه را به صورت اجتماعی مدیریت کنیم.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه انتظامی نباید به یک مجموعه صرفاً انتظامی تبدیل شود و اگر در شرایطی اقدامات انتظامی انجام می‌دهد، باید مراقبت کند که جامعه امنیتی نشود، افزود: این موضوع در تمام شرایطی که منطقه و دشمن ایجاد و جنگ را تحمیل کرده، موردتوجه قرار دارد. امروز مجموعه انتظامی خود و برنامه‌هایش را بر اساس شرایط کشور، شرایط تهدید و برنامه‌های دشمن تنظیم کرده است.

رضایی با اشاره به شرایط جنگی اخیر خاطرنشان کرد: پلیس استخدام، آموزش و دستورالعمل‌های خود را دارد، اما امروز شما در همین شهر کرج، پلیس را به یک شکل در خیابان می‌بینید. خدماتی‌ترین رسته پلیس، پلیس‌راهور است که مدیریت ترافیک و حضور در خیابان را بر عهده دارد؛ اما امروز در خیابان می‌بینیم هم‌زمان با اینکه مدیریت ترافیک را انجام می‌دهد، انتظامی نیز خود را برای جنگ آماده می‌کند.

وی عنوان کرد: جنگ ۸ هزار و ۷۵۵ کیلومتر را درگیر کرد و جنگی بی‌سابقه بود. دشمنی که دشمنی خود را از سال ۱۳۳۲ آغاز کرده بود تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با یک پرونده جنگید. از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ عمدتاً به صورت نیابتی جنگید؛ از جمله هشت سال جنگ تحمیلی، ناامنی‌های داخلی، اغتشاشات و فتنه‌ها، ترور‌های سال ۱۳۶۰ و بحران‌های شمال غرب، جنوب شرق و جنوب غرب.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور افزود:، اما از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ دشمن به صورت مستقیم وارد عمل شد. برای ۴۸ ساعت برنامه‌ریزی کرده بودند، اما جنگ ۱۲ روز طول کشید. در آخرین مرحله نیز تعدادی از نیرو‌های مقتدر و میدانی مسلح دشمن مورد هدف قرار گرفتند، اما باز هم به دنبال توطئه دیگری بودند. آنها کودتای دی‌ماه را برنامه‌ریزی کرده بودند، اما طی سه روز، مردم بصیر حول محور ولایت این توطئه را خنثی کردند.

رضایی اذعان کرد: دشمن باز هم ساکت ننشست و جنگ رمضان را تحمیل کرد. باورشان نبود که ایران اسلامی مقاومت کند و تمام توان خود را به کار گرفتند. جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی غاصب فقط یک جنگ معمولی نبود، بلکه یک جنگ جهانی بود. ایران تنها بود، اما با خدا و ملت خود و حول محور ولایت ایستاد. در برنامه‌ریزی‌های همه کشور‌ها رژیم صهیونیستی حداکثر ۱۰ روز توان جنگ دارد.

وی با اشاره به اینکه بر این اساس آمریکا نیز حداکثر یک ماه توان جنگ دارد، ادامه داد: دیدید که بعد از یک ماه چه تلاطمی ایجاد شد. جنگ ۴۰ روزه نیز ادامه پیدا کرد و آخرین موشک از ایران اسلامی شلیک شد. این افتخار است و در تاریخ ثبت خواهد شد. آخرین موشک و سیلی نیز از ایران دریافت شد. به ایران مسلمان و «لانچرزن‌ها» افتخار کنیم؛ به این رزمندگان اسلام که بی‌ادعا و با شکوه ایستادگی کردند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور بیان کرد: امام شهیدمان پیش‌بینی و در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ به نیرو‌های مسلح ابلاغ کردند که جنگ بعدی ما با آمریکا خواهد بود، بنابراین برای این موضوع باید طرح و برنامه داشته باشید. نیرو‌های مسلح با همه مؤلفه‌ها بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که جنگ می‌تواند متقارن یا نامتقارن باشد. در نهایت یک‌سری فناوری‌ها و روش‌ها در جنگ نامتقارن موردتوجه قرار گرفت.

رضایی با بیان اینکه در نتیجه راهبرد نیرو‌های مسلح و راهبرد کشور شکل گرفت، به راهبرد دفاعی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: امروز این راهبرد دفاعی در حوزه قوای انتظامی نیز جاری است. بعد از جنگ ۱۲ روزه، پلیس را صرفاً نباید پلیس انتظامی نگاه کرد؛ امروز پلیس بخشی از نظام دفاعی است و انتظام کشور این افتخار را دارد که با برنامه‌ریزی بگوید من نیروی مقاومت کشورم.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه امروز فلسفه نیروی مقاومت و دفاع در مجموعه انتظامی به تکلیف تبدیل شده و باید در خصوص جنگ، به‌روز شویم، اظهار کرد: انعطاف، یک اصل است و امروز این اصل بر اساس اصل ادب در انتظامی جاری است. پلیس در شهرها، روستا‌ها و جاده‌ها مأموریت‌های خود و مرز نیز جایگاه جداگانه‌ای دارد، اما این جایگاه‌ها در شرایط امروز باید در کنار یکدیگر دیده شوند.

وی مطرح کرد: امروز انتظام کشور در مسیر و در تراز انقلاب اسلامی حرکت می‌کند؛ حفظ ارزش‌ها و دفاع از دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه انتظامی موردتوجه است. در شهر کرج، امروز می‌بینید سر چهارراه‌ها مأموران انتظامی حضور دارند، اما خودشان را برای مرحله بعد آماده کرده‌اند تا اگر خبری شد، اقدامات لازم را انجام دهند. این به معنای وجود یک وضعیت خاص نیست، بلکه نشان‌دهنده آمادگی است.

رضایی افزود: امروز مفهوم آیه شریفه «وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم» در انتظامی و تک‌تک مأموران جاری بوده و جایگاه انتظامی در انتظار مردم و رهبری معظم انقلاب، جایگاه یک سازمان مقدس است. وقتی امام شهید ما فرمودند نیروی انتظامی، مظهر اقتدار ملی است، این موضوع مشخص می‌شود. جایگاه انتظامی، جایگاه اطاعت محض از ولایت‌فقیه است و باید خود را بر اساس شرایط و نیاز کشور و نیاز مردم تنظیم کند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: در کنار این آمادگی، انجام وظایف ذاتی و قانونی انتظامی نیز باید موردتوجه باشد؛ آرامش مردم و امنیت مردم نباید به هم بخورد. مجموعه انتظامی محکم، با اقتدار و با صلابت عمل می‌کند و البته اخلاق، مهربانی و مروت نیز لازمه کار است. سازمان انتظامی جزو سازمان‌های برتر است و مردم در نظرسنجی‌ها نظر مثبتی نسبت به آن دارند و این برای ما افتخار است.