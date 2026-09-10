باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته هفتم لیگ برتر فوتبال با انجام ۳ بازی امشب به طور همزمان از ساعت ۱۹ در شهر‌های مختلف شروع می‌شود و تیم‌های استقلال و تراکتور ۲ نماینده کشورمان در لیگ نخبگان آسیا به مصاف پیکان و استقلال خوزستان می‌روند. بعد از برگزاری بازی‌های هفته هفتم، لیگ برتر حدود یک ماه تعطیل می‌شود تا تیم ملی در روز‌های فیفا سه دیدار دوستانه انجام بدهد. لیگ برتر بعد از این هفته از ۱۶ مهر از سرگرفته خواهد شد.

استقلال خوزستان - تراکتور / پنج شنبه ساعت ۱۹

هر ۲ تیم در شرایط متفاوت به مصاف یکدیگر می‌روند و تراکتور با ۱۶ امتیاز در صد جدول رده بندی قرار دارد و آن طرف هم استقلال خوزستان با ۳ امتیاز در رتبه هجدهم و انتهایی جدول لیگ برتر قرار دارد.

تیم فوتبال استقلال خوزستان در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و تاکنون این تیم اهوازی رنگ برد را در فصل جاری ندیده و با ۳ امتیاز در قعر جدول قرار گرفته است.

تیم استقلال خوزستان به علت آماده نبودن چمن ورزشگاه غدیر اهواز هنوز نتوانسته از شرایط میزبانی خود استفاده کند و مجبور است که در ورزشگاه پاس قوامین (دستگردی) از حریفان خود پذیرایی کند و این بار هم این تیم اهوازی در دستگردی میزبان تراکتور است.

آبی پوشان اهوازی به ۳ امتیاز بازی با تراکتور نیاز مبرم دارند تا از انتهای جدول رده بندی فرار کرده و چند پله در لیگ برتر صعود کنند، اما کار سختی مقابل سرخپوشان تبریزی دارند.

در آن طرف، تیم فوتبال تراکتور هفته گذشته در بازی جنجالی برابر تیم گل گهر سیرجان با ۲ گل برنده شد و با ۱۶ امتیاز در صدر جدول قرار گرفته است.

سرخپوشان تبریزی قصد دارند با برتری برابر تیم استقلال خوزستان صدر نشینی خود را در لیگ برتر فوتبال تثبیت کنند و با روحیه بالا به مصاف تیم شباب الاهلی امارات در لیگ نخبگان آسیا بروند.

استقلال - پیکان/ پنج شنبه ساعت 19

تیم فوتبال استقلال هفته گذشته با تساوی برابر آلومینیوم اراک به سومین مساوی متوالی خود در لیگ برتر فوتبال دست یافت.

آبی پوشان پایتخت با حمایت هواداران پرشور خود به دنبال ۳ امتیاز بازی برابر تیم پیکان هستند تا نوار تساوی‌های خود را قبل از حضور در لیگ نخبگان آسیا قطع کنند.

صالح حردانی در این بازی هم در تیم استقلال حضور ندارد، کاپیتان آبی پوشان به دلایل بی انضباطی‌های مکرر با خشم سهراب بختیاری زاده مواجه شده و او فعلا در پلن هایش جایی برای صالح در نظر نگرفته است.

در آن طرف، تیم پیکان هفته گذشته با عبور از سد نفت آبادان به سومین برد فصل خود در لیگ برتر دست یافت و با ۸ امتیاز در جایگاه هفتم ایستاده است.

سهراب بختیاری زاده سرمربی استقلال می‌گوید با توجه به شرایط ویژه تیمش حاضر نیست به جز موارد قانونی به تیم امید بازیکن بدهد.

روزبه چشمی دچار مصدومیتی جزیی است و شاید مقابل پیکان از ابتدا در ترکیب اصلی آبی پوشان قرار نگیرد.

شمس آذر قزوین – گل گهر سیرجان / پنج شنبه ساعت ۱۹

تیم شمس آذر شرایط خوبی در لیگ برتر فوتبال ندارد و با ۳ باخت متوالی برابر تیم گل گهر سیرجان قرار می‌گیرد.



شاگردان وحید رضایی محکوم به برد در بازی امشب هستند تا نوار باخت‌های متوالی خود را قطع کنند و رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.

شمس آذر تاکنون موفق به شکست گل گهرسیرجان نشده است.

مهدی رحمتی دو فصل پیش هدایت شمس آ ذر را برعهده داشت و توانست این تیم را در لیگ برتر حفظ کند. رحمتی حالا به قزوین برگشته، اما به دلیل محرومیت نمی‌تواند روی نیمکت بنشیند. افسری مدیر تیم گل گهر هم در این دیدار محروم است.