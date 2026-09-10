در چارچوب دور سوم جام اتحادیه انگلیس چلسی در یک نبرد هیجان انگیز لیدزیونایتد را مغلوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در چارچوب دور سوم جام اتحادیه انگلیس تیم فوتبال چلسی در ورزشگاه خانگی اش استمفوردبریج میزبان لیدزیونایتد بود.

لیدز یونایتد بازی را جسورانه آغاز کرد و در دقیقه ۲۴ توسط محرموویچ به گل رسید. در حالی که آبی‌ها به دنبال جبران بودند، لیدز در دقیقه ۴۸ توسط آرانسون اختلاف را به دو گل رساند تا استمفوردبریج در سکوت محض فرو برود.

چلسی خیلی زود به بازی برگشت و در دقیقه ۵۳ کول پالمر از روی نقطه پنالتی یکی از گل‌ها را جبران کرد و تنها دو دقیقه بعد در دقیقه ۵۵، همان بازیکن با دبل خود کار را به تساوی کشاند. این بازگشت رویایی آبی پوشان لندنی را برای زدن گل های بیشتر مصمم تر کرد و در دقیقه ۶۰ نتو گل سوم را به ثمر رساند تا استمفوردبریج غرق در شادی شود.

در ادامه در دقیقه ۶۵ دنی ولبک بازیکن کهنه کار چلسی  اختلاف را به دو گل افزایش داد. اگرچه کالورت لویین در دقیقه ۷۵ برای لیدز گلزنی کرد، اما بارکو در دقیقه ۸۰ و ولبک برای دومین بار در دقیقه ۴+۹۰ تیر‌های خلاص را شلیک کردند تا چلسی با نتیجه ۶ - ۳ به پیروزی برسد.

برچسب ها: چلسی ، لیدزیونایتد ، جام اتحادیه
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