تیم فوتبال لیورپول در هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا اتلتیکو مادرید را با شکست بدرقه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته اول لیگ قهرمانان اروپا فصل ۲۰۲۶/۲۷ تیم فوتبال لیورپول در ورزشگاه خانگی اش آنفیلد میزبان اتلتیکو مادرید بود که در پایان شاگردان ایرائولا به برتری ۲ - ۱ دست یافتند.

مادریدی‌ها بازی را بهتر آغاز کردند و خولیان آلوارز در دقیقه ۱۷ با پاس عمقی خوبش مارکوس یورنته را با آلیسون بکر در موقعیت تک به تک قرار داد و یورنته کهنه کار دروازه لیورپول را باز کرد تا آنفیلد غرق در سکوت شود.

لیورپول در ادامه سراپا حمله شد و بالاخره در دقیقه ۴۰ دومینیک سوبوسلای گل تساوی بخش تیمش را به ثمر رساند.

نیمه اول این دیدار با تساوی ۱ - ۱ به پایان رسید.

در بدو آغاز نیمه دوم موج حملات لیورپول بیشتر شد و در دقیقه ۵۰ الکسیس مک آلیستر با شوتی زیبا و دیدنی دروازه مادریدی‌ها را باز کرد.

در ادامه مادریدی‌ها هرچه تلاش کردند نتوانستند گل دوم را بزنند تا لیورپول در هفته نخست به پیروزی برسد.